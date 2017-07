Ny sjef i GC Rieber

Siden Irene Waage Basili i mars meldte permanent overgang til datterselskapet Shearwater Geoservices har GC Rieber Shipping vært på lederjakt. Nå er Christian W. Berg funnet.

GC Rieber Shipping skriver i en pressemelding at styret har ansatt Christian W. Berg (48) som ny administrerende direktør i selskapet.

Berg har over 20 år erfaring innen oljeservicenæringen, deriblant seks år som administrerende direktør i Viking Supply Ships, og som tre år som CCO i Siem Offshore.

Han er utdannet ved Høgskolen i Vestfold og Copehagen Business School.

– Jeg ser frem til å begynne i et spennende selskap med rike tradisjoner. Min bakgrunn med erfaring innen oljeservice-segmenter som seismikk, subsea og isstøtte, i kombinasjon med en organisasjon med mye kompetanse er jeg sikker på at vi som et team kan strukturere selskapet for fremtiden, sier Berg i pressemeldingen.

Bech blir med

Han legger til at han gleder seg til muligheten til å fortsette arbeidet han startet i sin nyetablering Bech Offshore, som nå blir en del av GC Rieber.

Bech Offshore ble etablert tidligere i år, hvor konseptet er å initiere investeringsmuligheter i «distressed assets» innen offshore support segmentet, samt ulike konsulenttjenester rettet mot samme segment.

Berg tiltrer stillingen i midten av august. Som følge av ansettelsen går Einar Ytredal som har vært konstituert administrerende direktør tilbake til stillingen som finansdirektør og Øystein Kvåle som har steppet inn som finansdirektør til sin stilling i GC Rieber AS.