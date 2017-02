Ny servicekatamaran fra Moen Marin

Serviceselskapet NCS As har tatt levering av sitt femte Moen Marin-fartøy, en katamaran av typen NabCat 1499. Om få uker følger også fartøy nummer seks.

Katamaranen, som har fått navnet «Garp», er 14,98 meter lang og 10,0 meter bred. Den skal opereres av NCS AS, som fra basen i Silsand leverer servicetjenester til havbruksnæringen i Troms.

Moen Marin-konsernet etablerte i 2014 utleieselskapet Moen Ship Management AS (MSM). NCS AS utnytter nå MSM-fordelene.

– Leie i kortere eller lengre perioder gir oppdrettere og serviceselskaper økt fleksibilitet, og reduserer kapitalbindingen. Samtidig får kunden båter bygget med Moen Marin-standard og enservicepakke som gir garantier mot driftsstans, sier daglig leder Are Brekk i Moen Ship Management AS.

Garp er tegnet av Marin Design AS. Gjennom tett samarbeid mellom Moen Marin, Marin Design AS, NCS AS og SHM Solution har dette blitt en svært kompakt båt. Båten har gode mannskapsfasiliteter beregnet for skift-bemanning og er fullutrustet i forhold til å fylle de nye kravene til slep og ankerhåndtering.

Sikkerhetsutstyret består av en 40 tonns slepe- og ankerhåndteringsvinsj, haikjeft, hekkrull med lukkede tauepinner i hekk, platelås, fibertaulås og 2 stk svingbare tauepinner i styrbord skuteside – alt levert av SHM Solution AS.

Båten kan i tillegg skilte med en samlet motoreffekt på 1150 hestekrefter, fordelt på to John Deere-motorer. To sidepropellere fra Petters Marine sikrer gode og presise manøvreringsegenskaper i røffe farvann.