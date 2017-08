Ny prosjektleder i Rimfrost

Rimfrost AS forsterker teamet i forbindelse med satsing på ny krillbåt. I mai i år ble Magnar Førde engasjert som prosjektleder for denne satsingen.

Olympic satser på fangst og foredling av krill gjennom datterselskapet Rimfrost AS, skrives det i en pressemelding. Rimfrost er i full gang med planlegging og design for bygging av ny båt for fangst og foredling av krill. Fartøyet skal utrustes for tråling av krill med flere prosess/fabrikk-linjer for prosessering av krill til flere markedssegmenter. Prosessanlegget i den nye båten vil bli basert på patenter som Rimfrost eier.

Prosjektgruppen består av sentrale fagpersoner fra både Olympic og Rimfrost med lang erfaring fra fiskeri- og Offshore-drift av skip og tilhørende systemer.

Magnar Førde har inntil utgangen av 2015 vært ansatt i Rolls-Royce Marine og medlem av ledergruppen innenfor Offshore, spesifikt som leder for innovasjon og utvikling og i den siste tiden som leder for Ship Design and Systems.

Førde har lang erfaring fra den maritime bransje som utviklingsingeniør innenfor skipsutstyr spesielt innenfor fremdriftsmaskineri. Han har også erfaringer fra Liaaen, Ulstein og Kværner både som ingeniør og leder. Førde har en doktorgrad fra NTH/NTNU og har vært professor ved samme sted over en periode.