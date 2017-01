Ny leveranse fra Moen Marin

M/S «Holmsund» av typen NabCat 1350, fra Moen Marin AS er overlevert til datterselskap av nordnorske Nergård AS.

Katamaranen settes nå i arbeid for Nergård Sørøya AS, som datterselskap av sjømatgiganten Nergård AS med hovedkontor i Breivikbotn.

«Holmsund»s fremdriftssystem består av to Nogva Scania motorer med en samlet motoreffekt på 760 hestekrefter. I kombinasjon med Nogva gir og Sleipner baugpropell gir dette kraft, presisjon og fleksibilitet. «Holmsund» er den andre NabCat 1350 som leveres med 15 tonns slepevinsj med frislipp, levert av MB Hydraulikk.

Fartøyet er utrustet med en radiostyrt Palfinger-kran på solide 32 tonnmeter, samt tre og fem tonns capstaner.

MS HOLMSUND er også utrustet med et tre-fas aggregat med en effekt på 15 kW, systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vanninntrenging, Inergen brannslukking i maskinrom og to redningsflåter.

23 nye båter på gang

Moen Marin AS har ytterligere tretten NabCat 1350, seks NabCat 1498 katamaraner, tre nye NabWork 1065 enkeltskrogsfartøy, samt et 24-meters enkeltskrogsfartøy i stål i produksjon. De fleste fartøyene leveres til norske oppdretts- og serviceselskaper.

