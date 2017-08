Regjeringen foreslår å opprette en ny låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft også når disse skipene skal brukes i Norge. Finansieringen vil bli gitt på markedsvilkår.

– Den norske maritime klyngen har en unik posisjon i verdenssammenheng. Ordningen vil øke norske rederes mulighet for finansiering. Dette er viktig for verdiskapning og arbeidsplasser, særlig langs kysten, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Ordningen vil omfatte finansering av skip, herunder fiskebåter, ferger, brønnbåter og hurtigbåter.

– Dette vil ha stor betydning for aktørene i fiskerinæringa, og for arbeidsplasser i hele landet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Ordningen skal forvaltes av GIEK og Eksportkreditt Norge og vil være en treåring ordning. Den vil bli evaluert.

Regjeringen foreslår en garantiramme på 10 milliarder kroner for ordningen i 2018. Det vil være en forutsetning av GIEK gir långivergarantier på like vilkår med bankene og at Eksportkreditt Norge gir lån på markedsvilkår.

Regjeringen vil legge frem forslag om endringer i eksportkredittlova for Stortinget og tar sikte på å få implementert ordningen tidlig i 2018.