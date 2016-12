Ny kontrakt til Grovfjord Mek.

Grovfjord Mek. Verksted skal levere en 14,99×10,4 m servicekatamaran ti oppdrettsselskapet Salaks AS i Salangen, høsten 2017.

Servicekatamaranen utstyres med kraner på 65 og 23,5 tonnmeter, vinsj på 32 tonn samt 3 capstaner på henholdsvis 5 og 3 tonn. Øvrig dekksutrustning er hekkrullenhet med hydrauliske andøvere samt haikjeft og skiveholder på skinne.

Hovedmotorene yter 2x500HK ved 1800 o/min, mens aggregatet er på 44 kVA. For øvrig er båten utstyrt med hydraulisk HT vasker, vask/desinfiseringsanlegg samt diesel transfer system. I tillegg er det montert trapp i skuteside for enkel adkomst til merdring.

Båten er bygget i henhold til den nye forskriften om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, fartsområde 4.

Båten får byggenummer 143, og er svært lik bnr 128 – Folden, som ble levert til Folden Akva AS i sommer.

Byggenummer 143 som skal leveres medio november 2017 blir Grovfjords femte leveranse til Salaks. I 2015 overleverte verftet bnr 110 – Bekkebåten, i november i år ble bnr 131 – Sire-Elise levert, samt at to hurtiggående røkterbåter er under bygging(Bnr 139 og 140) og planlagt overlevert på nyåret.