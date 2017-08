Ny katamaran til Folden Akva

– Den nye båten må kunne takle varierte oppdrag, blant annet vask av nøter, ringer og fortøyninger, ulike slepeoppdrag, fortøyningsarbeider, skifte av not og luseskjørt samt sorteringsoppdrag, sier Kenneth Larsen i Folden Akva i en pressemelding.

Byggnummer 173 fra Moen Marin AS ruster Folden Akva til å møte stadig økende etterspørsel i markedet. Nybåten var utstilt på årets AquaNor, og er nå levert og satt i drift.

Fra basen i Steigen i Nordland leverer Folden Akva spesialiserte servicetjenester til oppdrettere i hele Nord-Norge. Moen Marin har med sine katamaraner og ettskrogs servicefartøy tatt posisjonen som Norges ledende leverandører av fartøy til havbruksnæringa.

Med Nybygget fra Moen Marin, en knappe 15 meter lang multifunksjonell katamaran i NabCat-serien, styrker selskapet kapasiteten. Folden Akva har tidligere tatt leveranse av en NabCat 1350 fra Moen Marin.

Nybygget som har fått navnet Brennsund leveres med en samlet motoreffekt på 1000 hestekrefter, fordelt på to Nogva Scania-motorer. To stk sidepropellere fra Petters Marine sikrer gode og presise manøvreringsegenskaper i røffe farvann. Navigasjonspakken inkluderer Simrad AP70 autopilot, Olex med 3D kartprogram, samt FURUNO DRS6A radar og Furuno MaxSea kartplotter.

På dekk står en radiostyrt Palfinger kran med et maksimalt løftemoment på solide 65 tonnmeter og 6,5 tonns vinsj, Mjosundet slepevinsj på 40 tonn, samt fire capstaner fra Adria Winch på henholdsvis 8, 3 og 2×1 tonn.

Som alle andre båter i Moen Marins NabCat-serie leveres nybygget til Folden Akva med helisolert maskinrom, helkledde innvendige rekker for enkelt renhold og helsveisede spant for økt styrke og soliditet og alarmsystemer for vanninntrenging og brann. NabCat 1499 leveres med to redningsflåter for seks personer.

Hoveddata: