Ny hybridkontrakt til Kleven

Myklebust Verft skal bygge to batteriferger for FosenNamsos Sjø, det skriver Kleven i en pressemelding.

Kontrakten innebærer at Kleven skal bygge to energieffektive personbilferger, designet og utviklet av Multi Maritime. Fergene vil være utstyrt med teknologi som blant annet sørger for et energiforbruk som er beregnet å bli mindre enn 30 % av normalforbruket for konvensjonelle dieseldrevne ferger av samme størrelse.

Det lave energiforbruket er et resultat av en nyutviklet skrogform og propell løsning, bruk av høyeffektiv varmepumpeteknologi, nyutviklet ventilasjonsløsning, ledlys, effektive batterier med lang levetid, automatisk fortøyning osv.

Fergene skal i stor grad seile på elektrisk strøm fra land, men på grunn av svært kort liggetid ved kai (fire minutter) vil det ikke være tilstrekkelig lading til bare å basere seg på dette. Fergene blir derfor utrustet med batterisystem som lades både fra ladestasjonene på fergekaia og fra dieselgeneratorer om bord. Disse dieselgeneratorene vil kunne gå 100 % på biodiesel.

De 106 meter lange ferjene skal settes inn i sambandet Flakk – Rørvik og skal ha plass til 130 personbiler. Planlagt leveranse er slutten av 2018.