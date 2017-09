Ny havnetariffavtale styrker kampen mot sosial dumping

Det ble nylig oppnådd enighet om en ny havnetariffavtale mellom

NHO og LO, som vil gjelde både i privat og offentlig havn. Avtalen ventes og tre i

kraft i løpet av september i år.

– Dette er svært positivt at partene nå har kommet til enighet om en ny

rammeavtale, sier næring- og eierskapsbyråd Geir Lippestad i en pressemelding.

Byrådet og styret i Oslo havn har slått fast at ILO 137 skal følges. Sosial dumping i

Oslo havn skal ikke forekomme, og havnestyret vedtok 15. juni en rekke vedtak

som har som mål å bekjempe dette.

– På bakgrunn av vedtaket i havnestyret og den nylig signerte avtalen, vil vi nå

invitere alle aktører på Oslo Havn for å tydeliggjøre byrådets standpunkt og vårt

arbeid med å bekjempe sosial dumping. Vi har store forventninger om at inngåtte

tariffavtaler vil bli fulgt, sier byråd Lippestad.

Oslo kommune har også mottatt tips om at sjøfolk brukes til laste- og lossearbeid.

Rederiene skal ikke bruke sjøfolk til laste- og lossearbeid uten at det foreligger

avtale med Sjømannsforbundet om dette. Det vil være sosial dumping. I de tilfeller

hvor det foreligger sosial dumping vil Oslo havn anmelde disse til

Sjøfartsdirektoratet som er rette tilsynshaver. Oslo kommune forventer at alle

aktører, også Sjøfartsdirektoratet følger opp og bidrar til å bekjempe sosial

dumping.

Etter møtet med operatørene, som vil finne sted i løpet september, vil Oslo

kommune ha tett oppfølging og samarbeid med Oslo havnestyre, og med

tariffpartene (LO-NHO) for å vurdere ytterligere tiltak for sikre at sosial dumping

ikke finner sted i Oslo havn.