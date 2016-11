Ny Gunnar K på trappene

Larsnes Mek Verksted AS har skrevet kontrakt med Kristoffersen Fiskebåt AS, v Rolf Guttorm og Gunnar Kristoffersen om en ny GUNNAR K som får bygg nr 60. Nye Gunnar K skal leveres i desember 2017. Skroget skal bygges i Gdansk i Polen.

Fartøyet er designet og utviklet av Naval Consult AS i Måløy. Naval Consult AS leverer alt av tegninger og beregninger. Nye Gunnar K blir det tiende i en rekke svært velykkede kystfiskefartøy Larsnes Mek. Verksted AS og Naval Consult AS har bygget sammen. Skipet er en videreutvikling av tidligere leverte og bestilte suksessfartøy, tilpasset etter reders behov i samarbeid med Kristoffersen Fiskebåt AS.

Fartøyet har en lengde på 38,65 m og bredde på 9,25 m. Båten blir rigget for snurpe- og snurrevadfiske og er utstyrt med 6 RSW-tanker. 5 av tankene er rigget for levandefisk. Lasterommene blir ca 420 m3. I tillegg skal båten rigges med sug fra not og på hoveddekk blir det montert fabrikk for behandling av kvitfisk. Innredningen blir arrangert for 10 personer i 4 enkeltmannslugarer og 3 tomannslugarer.

Nye Gunnar K vil fremstå som et av de mest moderne fartøyene i flåten.