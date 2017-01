Ny fiskebåt-kontrakt til Stadyard

Stadyard AS på Raudeberg i Sogn og Fjordane har signert kontrakt med Kenfish II AS på Averøy om bygging av et kombinert garn-/autolinefartøy.

Det skriver verftet i en pressemelding.

Fartøyet er designet av Seacon AS i Måløy og har betegnelsen SC21 «MAX» med lengde 20,99 meter og bredde 10 meter. Fartøyet får verftets byggenummer 40 og skal leveres i juni 2018.

Seacon har jobbet med utvikling av SC21-designet i et omfattende forprosjekt, sammen med rederiet og verftet. Spesielt rederiets høye fokus på kvalitet og fiskebehandling har vært avgjørende. Det er videre lagt stor vekt på sikkerhet og komfort for mannskapet.

-Dette er nybygg nummer 19 med Seacon-design, og nybygg nummer 5 med Seacon-design fra Stadyard/Blaalid. Seacon har i flere år jobbet med utvikling nye konsepter for denne fartøytypen, og som har mange likhetstrekk med større kystfartøy som Seacon tidligere har designet. Denne kontrakten er enda en bekreftelse på Seacon sin ledende posisjon innen design av fiskefartøy, sier Rune-Stian Nybakk, daglig leder i Seacon AS.