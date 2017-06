Ny doktoravhandling om arktisk shipping

Lars-Henrik Larsen, avdelingsleder for de Tromsø-baserte forskningsselskapet Akvaplan-Nivas avdeling for havmiljø disputerte denne uken sin doktorgradsavhandling “Navigare necesse est”. Bio Environmental implications of shipping in the European Arctic”.

I avhandlingen belyser Larsen biologiske og miljømessige implikasjoner av shipping i Arktis. Dette gjør han gjennom en scenarie metodikk, hvor et dieseldrevet skip havarerer, kombinert med data fra faktiske diesel-søl i Arktis.

Oppgaven ble skrevet ved Universitetet i Tromsø, med Professor Stig Falk-Petersen, AMB og Professor Torstein Pedersen, AMB som veiledere.

Bedømmelseskomiteen bestod av Professor Kathrine Borgå fra Universitetet i Oslo (1. opponent), Dr. Sigrun Jonasdottir fra DTU Aqua, Danmark (2. opponnent), Professor Svein Kristiansen, AMB og Professor Stefano Peruzzi, AMB.