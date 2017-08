– Null å vinne på digitalisering

Økonomisk har rederiene ingenting å vinne på digitalisering, sier Roar Ådland, professor fra Senter for shipping og logistikk ved Norges Handelshøyskole.

– Skipene blir større og mer energieffektive, men det er ikke noe erfaring som tilsier at businessen som reder blir bedre av big data på lang sikt, sier Ådland.

NHH-professoren hevder at all forbedring i effektivitet til syvende og sist kun går til kunden

– Når alle i bransjen gjør det samme, er det eneste som skjer at ratene går ned, og man tjener ikke mere penger på det, sier han.

Ifølge Ådland er Big Data kun en del av den nye digitale infrastrukturen, men absolutt en infrastruktur man bør ta i bruk, fordi det kommer alle andre til å gjøre. Han mener de er viktig å ha i mente at det shippingmarkedet vi har, faktisk er veldig effektivt i sin nåværende form.

– Digitalisering er mye jobb, og det er ikke sikkert at du får noe igjen for det. Markedet er faktisk veldig effektivt som det er i dag. Den gode gamle megleren er det nesten umulig å slå. Sånn er det, sier han.

Hvor ligger så mulighetene innen digitalisering?

Til det sier Ådland at man bør tenke på big data kun som en infrastruktur, og ikke noe annet.

– Det vil ikke gjøre økonomien din som reder bedre, kanskje tvert om, men det må tas i bruk for å overleve, for alle andre kommer til å gjøre det. Jeg tror vi har mye å hente på å omarbeide kontraktene for å gjøre de mer strømlinjeformete, med positiv effekt for både miljø og økonomi, sier han.