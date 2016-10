“Norwegian Bliss” klar for cruise i 2018

Norwegian Cruise Line kunne denne uken melde at deres neste fartøy ”Norwegian Bliss” skal stå klart til å ta med cruisepassasjerer til Alaska i juni 2018.

”Norwegian Bliss” er Norwegian Cruise Lines tredje Breakaway Plus-Class- skip er på om lag 16,800 bruttotonn og rommer 4000 passasjerer. Skipet skal bygges ved Meyer Werft i Pappenburg, Tyskland, med leveranse våren 2018.

I tråd med rederiets tradisjoner vil også ”Norwegian Bliss” få skroget utsmykket av en kunstner. Denne gangen falt valget på amerikanske Wyland, blant annet kjent for sine veggmalerier av hvaler.

Etter transportetappen over Atlanterhavet og gjennom Panama kanalen vil skipet ende i Seattle, og være Norwegian Cruise Lines første skip som debuterer i Seattle. Herfra vil det seile på syv dagers cruise til Alaska hver lørdag.

– Norwegian var det første cruiserederiet som begynte med cruisetrafikk mellom Seattle og Alaska i 2000, og det skulle bare mangle at vi tar med oss vårt nyeste skip hit, sier Norwegian Cruise Lines administrerende direktør Andy Stuart i en pressemelding.

Under et arrangement på Pier 66 på havnen i Seattle kunne Stuart, i selskap av havnesjef Ted Fick og Port of Seattle Commission President John Creighton også annonsere at partene hadde inngått en avtale om å kollektivt investere 30 millioner dollar i oppgradering av havnefasilitetene over en periode på 15 år.