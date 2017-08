Norske havner går sammen om tiltak for bedre miljø

En rekke norske cruisehavner, med Bergen havn i spissen, går sammen om å redusere cruiseskipenes miljøpåvirkning i havnene.

Bergen havn skriver på sine nettsider at havnene i samarbeid med DNV GL vil utarbeide et verktøy for å kunne dokumentere blant annet utslipp til luft og vann, avfallshåndtering og energibruk fra cruiseskipene når de ligger til kai.

Verktøyet vil gi en vurdering av hvert skips miljøpåvirkning, og beregne en miljøscore for hvert skip. Målet er å oppmuntre rederiene til å velge gode miljøløsninger. Det vil havnene gjøre ved å belønne skipene som er best på dette ved å gi reduserte havneavgifter.

– Norske havner ønsker å bidra til renere luft og vann i havnene, og vi målet vårt har vært å finne en felles løsning som alle havnene kan benytte, sier prosjektleder Even Husby i Bergen og omland havnevesen (BOH).

Prosjektet tar utgangspunkt i behovet til en del sentrale og store cruisehavner, men løsningen vil bli gjort tilgjengelig for alle havner som ønsker å benytte den.

Deltakere i prosjektet er Bergen og Omland Havnevesen (BOH) – prosjektansvarlig, Stavangerregionen Havn, Oslo Havn, Aurland Hamnevesen, Stranda Hamnevesen, Ålesundregionens Havnevesen, Trondheim Havn, Norske Havner, Innovasjon Norge, Kystverket.