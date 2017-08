Norsk utstyr for nye russiske trålere

Breivik Mek. Verksted AS på Godøy ved Ålesund leverer utstyr til landbasert fiskeindustri og fabrikkskip/trålere og har fått en ordre for filetmaskiner og skinnemaskiner til en serie på fire nye fabrikktrålere under bygging for Arkhangelsk Trawl Fleet (ATF).

Av Leiv Nordstrand

Breivik er underleverandør til Steel-X i Ålesund, som har kontrakt på komplette fabrikker til trålerne.

De nye trålerne skal installere tre filetlinjer hver, slik at Breivik Mek. skal levere i alt 12 maskiner. Det dreier seg om en kontrakt over to år på 40-50 mill. kr, opplyser senior salgssjef Sigvald Sæther. Disse russiskbygde trålere skal bruke nytt utstyr, og Møre-bedriften har lagt inn nye detaljer i sine maskiner, noe som gir større kapasitet og noe høyere filetutbytte enn eldre modeller.

Trålerne på 86 m bygges ved Vyborg Shipyard, et verft i den russiske statseide verftsgruppen USC. De bygges med isklasse etter design ST-118L fra Skipsteknisk i Ålesund, med tanke på noe utvidet sesong. Rederiets kontrakt med Vyborg ble inngått i november 2016, og modifisert og utvidet i januar i år. Levering av fartøy skal begynne i 2018. Forutsatt økte kvoter har ATF opsjon på flere trålere av denne typen ved verftet, opplyser rederiet.