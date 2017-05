Norsk patruljebåt fikk designutmerkelse i Kina

Industridesigner Bård Eker har denne uken vært på designprisutdeling i Kina, hvor patruljebåten Hydrolift P-42 fikk en «topp 100»-plassering. Det skriver Eker Design i en pressemelding.

Design Intelligence Award (DIA) er en internasjonal prisutdeling arrangert av China Academy of Art for å hedre internasjonale industridesignere. DIA velger og inviterer designere som får delta, og totalt ble det mottatt over 4.000 produkter fra 46 land.

Totalt ble det delt ut 78 «topp 100»-utmerkelser. Eker fikk også en av åtte sølvpremier utdelt for transportisolatoren EpiShuttle, utviklet for helseforetaket EpiGuard.

– Selv om det står mitt navn på statuettene er dette resultatet av godt teamwork.Uten knallharde innsatser fra dedikerte kollegaer i Eker Design, Hydrolift og EpiGuard hadde det ikke blitt noen priser”, sier Eker i meldingen.