Norsk interiør i franskbygde cruiseskip

Florø-baserte Vestnes Ocean skal levere deler av interiøret til to skip av verdens største cruiseskip som bygges ved det verftet STX France.

– Dette er et marked vi har jobbet for å komme inn på lenge, så dette er et gjennombrudd for oss, sier administrerende direktør Jonny Bjørnset til Skipsrevyen.

Vestnes skal levere alt av materiale og installasjon av interiøret i mannskapsområdene og på broen i de to EDGE-klasse skipene STX France skal levere til Royal Caribbean Cruise Line.

Arbeidet starter opp i august, og leveransen til det første skipet skal etter planen være klart i juni 2018.

– Arbeidet med de to skipene går parallelt, så leveransen til skip nummer to kommer om lag et halvår senere, sier Bjørnset avslutningsvis.