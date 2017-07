Norge tjener på cruisetrafikken

Cruise-trafikken langs kysten og i de norske fjordene har et variabelt rykte, men det er hevet over tvil at AS Norge tjener godt på virksomheten.

I 2016 la cruisenæringen igjen 100 millioner kroner bare i losavgift i Norge. Det utgjør 16% av de samlede losavgiftene. I Bergen kommune, som er Norges desidert største cruisehavn, hadde det kommunale havnevesenet i fjor vel 26 millioner kroner i inntekter fra cruiseskipene. I tillegg kommer alle de andre offentlige havnene som også har økende inntekter fra anløpsavgifter, kaiavgifter og tjenestevederlag. Det Skriver Skipsrevyen i sin nyeste utgave som har tema cruise.

Høysesong

I betraktning av at mesteparten av losingen av cruiseskip foregår i perioden mai til september, blir det hektiske dager for losvesenet. Losdirektør Erik Freberg Blom opplyser til Skipsrevyen at Kystverket sin lostjeneste brukte rundt 18 000 timer på losing av cruiseskip i fjor.

I tillegg betalte cruiseskip 6 millioner kroner i sikkerhetsavgift til trafikksentralene i Horten og på Kvitsøy i 2016. Dette utgjør 6 % av samlet sikkerhetsavgift i 2016. Sum los- og sikkerhetsavgifter fra cruiseskip til Kystverket var i 2016 på 106 millioner kroner, opplyser Kystverket til Skipsrevyen.

Betydelig inntekter

– Cruiseskip stod for 14 % av losingstimene når vi ser året under ett, men her er det stor variasjon gjennom året. Losing av cruiseskip utføres i hovedsak fra mai til september, og gir en økning fra 8-10.000 timer pr måned en «vanlig måned» til 13-14.000 timer pr måned i juni-august, sier Erik Freberg Blom. Den store aktivitetsøkningen fra cruiseskip om sommeren krever god planlegging og logistikk, legger han til.