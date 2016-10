Norge og Singapore styrker det maritime samarbeidet

Mandag 10. oktober signerte Norge og Singapore en felleserklæring om å styrke det maritime samarbeidet.

-Norges økonomiske og kommersielle tilstedeværelse i Singapore er betydelig. 80% av nærmere 250 norske selskaper med kontorer i Singapore er innen maritim og offshore industri, sier adm. dir. i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen til Skipsrevyen.no.

Felleserklæringen ble undertegnet under et næringslivsseminar hos Norges Rederiforbund i anledning Statsbesøk fra Singapore. Både President Tony Tan og H.M. Kong Harald var til tilstede.

Avtalen innebærer at begge land vil ha en enda tettere dialog om internasjonal maritim politikk, herunder klima – og miljøspørsmål og bærekraftig forvaltning av havet.

Gode maritime relasjoner

Henriksen understreker at det er positivt at Norge og Singapore befester og styrker de allerede gode maritime relasjonene gjennom å undertegne maritim felleserklæring. Norge har et solid fotavtrykk i Singapore, og dette vil bidra til å skape nye muligheter for begge lands næringsliv i tiden fremover.

– Skipsfarten er en internasjonal næring og både Norge og Singapore har en sterk maritim klynge med fokus på kvalitet, innovasjon og teknologi. Det maritime partnerskapet som ble signert mandag er et viktig steg for å utvikle dette videre, fortsetter Henriksen.

Næringslivsseminar hos rederiforbundet

Seminaret samlet politikere og næringslivsledere fra begge land, og fokuserte på felles samarbeidsmuligheter innenfor havrommet, olje og gass og digitalisering. Norge og Singapore er to maritime stormakter med nære politiske og kommersielle relasjoner, og den norske maritime tilstedeværelsen i Singapore er betydelig.

De siste årene er også samarbeidet innenfor forskning og utdanning blitt styrket. Singapore og Norge står overfor liknende utfordringer i dagens krevende globale økonomiske situasjon. Dette gir også økte muligheter for samarbeid om en bærekraftig utvikling.

– Til tross for krevende tider i den maritime næringen, må vi også se på mulighetene som ligger foran oss i havrommet. Der kan Norge og Singapore samarbeide for å finne nye løsninger for en bærekraftig utvikling, sier han avslutningsvis.