Nordiske bidrag i australsk milliardinvestering

Den australske isbryteren Aurora Australis som er inne i sitt 30. driftsår er i ferd med å skiftes ut. Det nye fartøyet kommer med et lite stykke Norden.

Fartøyet som vil være en sentral del av Australias Antarktis-strategi og aksjonsplan for de neste 20 årene, som ble lansert i april.Til fartøyet er det satt av 1,9 milliarder australske dollar som skal dekke design og bygg, samt 30 år med drift og vedlikehold, og betegnes som det australske Antarktis-programmets største investering noensinne.

I motsetning til de nye marine fartøyene som ble bygget ved Techport i Adelaide har regjeringen denne gang valgt nederlandske Damen Schelde Naval Shipbuilding som igjen har benyttet seg av sitt nettverk over store deler av Europa for å realisere fartøyet.

Les mer: Australsk marine fornyer flåten

Dansk design

Danske Knud E. Hansen har stått for design og konseptutvikling av det 156 meter lange, 23, 8 tonns skipet, ingeniør – og prosjektarbeid utføres av Damen i Nederland, mens Damens verft i Romania vil stå for bygg og montering. Leveranse til skipets hjemmehavn, Hobart is Tasmania, er ventet i midten av 2020.

Fartøyet kan også bryte 1,65 meter med is, mot forgjengerens 1,23.

(saken fortsetter under videoen)

Men også Norge skal få en liten bit av kaken når australske myndigheter skal bygge ny isbryter. Nylig ble det kjent at Bodø-baserte Rapp Marine Group skal levere dekksmaskineriet til skipet som i følge selskapet anses for å være et referanseprosjekt innenfor sitt segment.

– Vi har for tiden systemer i åtte slike fartøy under levering, og har gjennom dette og tidligere leveranser, bygd opp solid kompetanse både innen operasjon og bruk av slikt utstyr, sier Tove Pettersen, salgs – og markedsdirektør i Rapp Marine i en pressemelding.

Det er det britiskeide, australske selskapet DMS Maritime som skal stå for driften av skipet.

Akkurat som at det her til lands er lite populært når store, offentlige anskaffelser havner utenlands, måtte den australske statsministeren i fjor høst forsvare at fartøyet skal bygges utenlands.

Statsminister Malcolm Turnbull påpekte i følge The Sydney Morning Herald at isbrytere naturlig nok var en spesialitet på de nordlige breddegrader. – Jeg tror ikke det er noen overraskelse at alle de involverte tilbydere var utenlandske verft,» sa Turnbull dengang.

Spennende navnevalg

Også forgjengeren, Aurora Australis, ut ble i sin tid bygget i Europa, nærmere bestemt i Newcastle.

Det australierne får involvere seg i, er navnevalget, som skal avgjøres gjennom en navngivningskonkurranse. Og om australierne ikke er like kreative som det britiske folket – som i utgangspunktet ønsket at deres nye polarskip «RRS David Attenboroug» skulle kalles Boaty McBoatface – får vi håpe de er hakket mer kreative enn navngiverne hos Hurtigruten.