Nordisk havnetreff i Oslo

– For meg som fersk havnedirektør i Oslo var dette et veldig lærerikt og fruktbart møte som gav en god anledning til å knytte kontakt med kollegaer i våre nordiske land, sier havnedirektør i Oslo, Ingvar M. Mathisen til skipsrevyen.no.

Nordisk havnedirektørmøte har vært avholdt siden 70- tallet. Nylig var havnedirektører fra de største havnene i de nordiske landene samlet i Oslo, der faglige diskusjoner og oppdateringer om organisering, eierstyring og miljø, på stod programmet.

– Det årlige møtet mellom havnedirektørene i de største nordiske havnene er en arena for å diskutere de utfordringer og muligheter som havnene står oppe i. Selv om vi nok kan være ulike i mangt , og kanskje nettopp derfor er det nyttig å utveksle erfaringer når det gjelder alt fra miljø til hvordan havnevirksomheten er organisert. Flere andre aktuelle havnetemaer som vi kom inn på var havneutvikling vs byutvikling, teknologisk utvikling, arealeffektivitet i godshåndteringen og utviklingsmuligheter innenfor de forskjellige markedssegmentene for havnene, innenfor containere, våtbulk, tørrbulk, utenlandsferger og cruise, sier Mathisen videre til skipsrevyen.no.