Nor Lines solgt til Island

Det Stavangerske Dampskibsselskap melder at de har inngått en avtale med islandske Eimskip om salg av Nor Lines.

Forutsatt at Konkurransetilsynet gir sin godkjennelse forventes transaksjonen å sluttføres i løpet av første kvartal 2017.

Eimskip opererer i dag syv sidelastede kjøleskip i Norge, som går i rute mellom Norge, Nederland og Storbritannia.

Stavangerske vil fortsatt være eier av de to nye skipene, «Kvitbjørn» og «Kvitnos», men de vil seile for Eimskip / Nor Lines. I tillegg kjøper Eimskip «Nordkinn» for åtte millioner euro.

– Oppkjøpet vil øke vår effektivitet siden vårt seilingssystem dermed vil rekke over Østersjøen og Tyskland. Vi ser frem til å jobbe med de ansatte i Nor Lines med å forbedre effektiviteten til de to selskapene, sier konsernsjef Gylfi Sigfússon i Eimskip i en pressemelding.

Salgsprosessen begynte tidlig i 2016, da de etter noen utfordrende år fant ut at Nor Lines behøver å være en del av en større struktur og at konsolidering er nødvendig for å videreutvikle selskapet.

Stavangerske vil etter dette fokusere på kollektivtransport gjennom datterselskapene Norled AS og Tide ASA, samt internasjonal Shipping.