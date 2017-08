Nogva kjøper 51 prosent av Heimdal Propulsion

Nogva Motorfabrikk AS har inngått avtale om kjøp av 51% av aksjene i Heimdal Propulsion AS, fremgår det i dag av en pressemelding.

Oppkjøpet og samarbeidet gir begge selskap mulighet til å levere mer komplette pakkeløsninger innenfor et høyere effektområde, noe som gir tilgang på et større marked. I forbindelse med dette endrer Heimdal Propulsion AS navn til Nogva Heimdal Propulsion AS.

Komplette pakkeløsninger i et høyere effektområde

Nogva Motorfabrikk AS og Heimdal Propulsion AS kan nå sammen tilby komplette pakkeløsninger i et høyere effektområde. Å kunne levere både motor, gir og propell uten å være avhengig av flere parter, gjør det enklere og mer effektivt både for kunden og selskapet, skriver selskapet videre i pressemeldingen.

– Begge selskapene kommer fra samme bakgrunn som motorprodusent tidlig på 1900-tallet, og vi har samme mentalitet bak det vi driver med. Nå skal vi sammen fortsette å utvikle fremtidsrettede og komplette fremdriftsløsninger i større bredde og i høyere effektområde. Summen av Heimdal og Nogva blir veldig bra, sier Kjell Norvoll, administrerende direktør i Nogva.

Nogva og Heimdal Propulsion utfyller hverandre

Heimdal Propulsion AS ble etablert i 1916 med basis i motorproduksjon. Etter hvert skiftet fokuset over til produksjon av gir- og propelleranlegg til mindre og mellomstore fartøy.

Nogva Motorfabrikk AS ble etablert i 1913, også med motorproduksjon som grunnlag for virksomheten. Motor har alltid stått sentralt for Nogvas virksomhet og i tillegg har de produsert gir og propelleranlegg, men til noe lavere motoreffekter enn Heimdal.

– Vi ser at vi har utviklingsmuligheter sammen med Nogva. Heimdal og Nogva sine produkt komplementerer hverandre godt, så dette er fremtidsrettet tenking, sier Svein Tore Tande, daglig leder i Heimdal Propulsion.

Nogva er en stor leverandør av komplette fremdriftsanlegg og aggregater til offshore og supply, fiskebåter, ferger, handelsfartøyer og akvakultur over hele verden.