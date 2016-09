Neste generasjon «Seasight» i 2018?

Brødrene Aa høster eventyrlig respons på b.nr. 283 «Vision of the Fjords». – Jeg ser for meg byggestart på neste utgave om et knapt år og leveranser på nye Seasight-fartøy i 2018, sier Tor Øyvin Aa til skipsrevyen.no.

Direktøren kan fortelle at Brødrene Aa nå jobber sammen med the Fjords for å få på plass nye prosjekt.

– Her er det en del «grønne» støtteordninger som vi vil finne ut av før vi gjennomfører nye prosjekt. På båt nummer 1 gikk vi så fort frem at vi diskvalifiserte oss fra å få noen som helst slags støtte. Det er planen at vi må se om vi har muligheter til å få tak i utviklingsmidler, for vi har mange ting vi ønsker å jobbe videre med på utviklingssiden, uttaler Tor Øyvin Aa.

På sikt vurderer selskapet blant annet å gå over til ren batteridrift eller ren hydrogendrift på fremtidige fartøy.

– Det er mye vi ønsker å videreutvikle, også på skrogsiden. Vi tar den tid vi trenger før vi går inn på en båt nummer 2. Vi tror det er et marked fremover hvis vi får gjort dette rett. Men det er viktig at vi klarer å utvikle produktet videre. Da tenker jeg spesielt på det som har med miljø å gjøre – videreutvikling med nullutslippsløsning med batteri og hydrogendrift, men det vil ta tid og kreve ressurser fremover.

Aa ser for seg byggestart på neste utgave om et knapt år, og leveranser på nye fartøy i 2018. Fremtiden vil vise hvem kundene blir.

– The Fjords ønsker seg også nye fartøy, men kan hende det går mot nullutslippsfartøy. Det jobber vi med i fellesskap, avslutter han.