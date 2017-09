NES-batteripakke på Sjoborg

– Vårt mål er å gjøre hele prosessen for Skansi Offshore så enkel som mulig. Plug-and-play kan du si, sier Mikael Odland, Product Manager Energy Storage i Norwegian Electric Systems (NES), i en pressemelding.

Norwegien Electric Systems signerer sin første energilagringsløsning med rederiet. Batteripakken vil bli installert om bord på Skansi Offshore`s PSV Sjoborg.

Direktøren fortalte da til skipsrevyen.no at det var Norwegian Electric Systems som skal gjøre installasjonsjobben for dem.

– Det blir NES som skal gjøre det i første kvartal 2018. Vi har begynt forberedelsene, så når vi får batteripakken er det nærmest plug and play. Vi er godt forberedt, sa han den gang.

Energilagringsløsningen NES leverer til Sjoborg vil være en enkel 20’ kontainerløsninger, noe som krever et minimum av oppgraderingsarbeid for det eksisterende elektriske systemet.

– Vårt mål er å gjøre hele prosessen for Skansi Offshore så enkel som mulig. Plug-and-play kan du si, sier Mikael Odland, Product Manager Energy Storage i NES.

Løsningen kommer også med brannsikring og kjøling. Det blir gjort noen små endringer i skipets automasjonssystem noe som vil gi mannskapet ombord informasjon om batteriets status i sanntid. Lading og utlanding av batteriene vil bli kontrollert automatisk av skipets Energy Management System som installeres av NES. Støynivået reduseres også fordi antall aktive generatorsett under normal operasjon reduseres.

– Jeg har stor tro på at energilagringsløsninger vil bli en vanlig del av et fartøyets elektriske system, sier Mikael Odland.

Batteripakken vil gi nok energi til å dekke hele skipets behov hvis en generator skulle feile under DP operasjon. Skipet vil kunne flyttes bort fra farlige situasjoner kun ved bruk av batteriet som energikilde.

Ved hjelp av batteripakken vil behovet for antall aktive dieselgeneratorer under overfart reduseres, da man bruker energi fra batteripakken til å ta lastpåslag og i automatisk lademodus med optimalisert diesel/generatordrift når der er tilgjengelig kraft. I tillegg vil batteripakken gjøre det mulig å benytte seg av landstrømlading når den ligger ved kai eller som et supplement hvis skipets behov skulle tilsi det.