NabCaten «Johanne» levert i Nordland

Egil Kristoffersen og Sønner AS i Nordland tar i bruk ny 13,5-metring fra Moen Marin AS.

Egil Kristoffersen og Sønner AS har røtter fra hvitfiskforedling helt tilbake til 1930-tallet. Siden 70-tallet har selskapet produsert smolt og laks i flere Nordlandskommuner. I dag ligger produksjonen i Meløy og Bø.

Det tradisjonsrike selskapet tar nå i bruk sitt nyeste servicefartøy, JOHANNE, en NabCat 1350 levert av Moen Marin AS.

Med to Nogva Scania-motorer har «Johanne» en samlet motoreffekt på 760 hestekrefter. I kombinasjon med Nogva-gir, vribart propellanlegg og Sleipner baugpropell, får vi et fartøy med krefter, presisjon og fleksibilitet som er perfekt for det røffe nordnorske farvannet.

«Johanne» er i tillegg utrustet med et stort og godt arbeidsdekk, som rommer en radiostyrt Palfinger-kran på solide 32 tonnmeter, samt tre og fem tonns capstaner.

NØKKELTALL NABCAT 1350 JOHANNE