Nybygg: En av få fabrikktrålere igjen

Nye «Ramoen», den sjette i rekken, har endelig ankommet Ålesund, og til helgen er det tid for dåp av fartøyet.

Den aller første utgaven av «Ramoen» ble bygget av ni unge fiskere i Vartdal allerede i 1912. Siden den gang har ytterlige fem båter båret navnet. Den første fabrikktråleren med navnet kom i 1977, da «Gadeus» skiftet navn.

Nybygget blir én av tre norske fabrikktrålere som er igjen.

Rolls-Royce fremdriftssystem

Det dåpsklare skipet som ankom Ålesund forrige uke, noe forsinket fra det spanske verftet Armon, er 75 meter langt og av Rolls-Royce NVC 372-design. Fartøyet har en lastekapasitet på 1,200 m3, 450 m3 melrom og en frysekapasitet på 90 tonn i døgnet.

Hovedmotoren, en relativt liten dieselmotor på 3600 kW er ment å holde 90 prosent av tiden. I tilfeller som krever mer kraft finnes det to hjelpemotorer.

For å holde drivstoffforbruk og utslipp nede er båten også utstyrt med et Rolls-Royce «energy management system», samt et «hybrid shaft generator system» som gir mulighet for å redusere turtallet på propellen.

Utnytter hele fisken

Når dåpen er unnagjort på lørdag blir det, etter en lokal testtur, fiske av torsk, sei og hyse i Barentshavet. – Båten går ut på prøvefiske i midten av neste uke for å teste utstyr. Om alt fungerer planlegger vi å starte første tur medio november, for lossing medio desember, opplyser salgssjef i Ramoen AS Katrine Florvaag til Skipsrevyen.no.

Det skal ta mindre enn seks timer fra fisken kommer om bord til den er ferdig innfryst, og hele fisken skal benyttes i filet, fiskeolje eller fiskemel. Det er også utstyr på plass for å fiske og fryse reker.

Fabrikktråleren skaper 50-60 nye helårs arbeidsplasser, hvor de ansatte vil gå i én-til-én ordning. Hele 90 prosent er rekruttert i Møre og Romsdal, informeres det i presentasjonen av fartøyet.

Ramoen AS eies 65 prosent av Eros AS fra Fosnavåg. De resterende 35 prosentene av Knut Vartdal og Atle Vartdal. Fartøyets base vil være på Vartdal og vil benytte seg av fryselageret til Vartdal Fryseri.