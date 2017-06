Nor-Shipping: Hvor enn man snur seg i messehallen på Lillestrøm snakkes det om digitalisering og shipping 4.0. Futurist K D Adamson tok turen fra London for å minne om at det ikke bare er en teknologibølge, men en fundamental endring i tankesett verden står overfor.

– Akkurat nå er det tre faktorer i spill, banebrytende teknologiutvikling, globale megatrender flere ulike generasjoner på gang, sier Adamson og bruker sine egne døtre som eksempel. Hun mener eldstemann født i 1999 tilhører millenial-generasjonen, mens lillesøster født i 2003 tilhører generasjon Z.

– Med alle disse faktorene på plass samtidig vil vi se større endringer de neste 35-40 årene enn vi har hatt de siste 300 årene, mener Adamson.

– Tunfisken er nødt til å være i bevegsle for ikke å drukne. De svømmer i søvne, hvis ikke dør de. Nå er vi alle tunfisk, vi er nødt til å holde oss i bevegelse.

Endret tankesett

Innen shipping sier Adamson at hun ser to store problemer, før hun nevner ‘tankesett’ to ganger.

– Det er et så stort problem at det er verdt å nevne to ganger. Vi må gå fra å bare tenke penger til å tenke at vi skal gjøre en forskjell. Vi må gå fra et «zero sum game», til et «hero sum game». Fremtidens arbeidstakere vil ikke bare tjene penger, de vil gjøre en forskjell, sier hun.

Før hun legger til at ideen om en livsvarig jobb er død, eller noen jobb overhodet, ettersom automasjon og maskinlæring overtar stadig flere oppgaver. Men Adamson påpeker at det er en ting maskinene ikke kan gjøre for oss, og det er å stille de store spørsmålene og finne løsninger på dem.

– Selskapene må skape seg noe som er større enn en digital strategi. De må skape en digital visjon, et hårete mål å jobbe mot, et stort problem å løse. Jo større problemet er, jo større er mulighetene, sier Adamson.

Futuristen tror vi i fremtiden vil oppleve en off-planet industri.

– Og da mener jeg ikke bare å opprette en koloni på mars, jeg tror vi vil hente ressurser fra andre planeter vi kan bruke her på jorden. Selskaper som driver med offshore-industri burde ha det i mente, de har nok mye teknologi som kan anvendes også off-planet.