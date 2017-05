Flekkefjord-verftet Simek AS leverte sitt bnr. 132, fiskefartøyet «Antares», til rederiet Antares Fishing Company Whalsay Ltd. onsdag den 7. desember 2016. Dåpsseremonien ble avholdt torsdag den 1. desember med Irene Irvine som gudmor, ektefelle til skipper og deleier Laurence Irvine.

I en kommentar til Skipsrevyen forteller verftsdirektør Øyvind Iversen at overleveringen representerte en milepæl for Simek.

– Dette er det første fiskefartøyet vi har bygget siden levering av «Lunar Bow» i 2008, forklarer Iversen og understreker at verftet har fullt fokus på fiskerisektoren.

Til neste år følger levering av bnr. 134, en 55 meter lang kombinert line-/garnbåt til det norske rederiet Veidar AS i Ålesund og i 2018 leveres bnr. 135 som er en 82 meter lang fabrikktråler til selskapet Sealord på New Zealand. Byggenr. 131 er et offshore-fartøy langt på vei ferdigstilt, med antatt levering til Gulf Offshore Norge tidlig på nyåret.

Seksjonsbygging i Polen

M/Tr. «Antares» er en pelagisk tråler av ST-125 design og klasset i DNV GL med notasjonene +1A1, E0, Fishing Vessel. Båten seiler med Lerwick, Skottland som hjemmehavn. Simek AS fikk byggekontrakten i juni 2015 og man opplyste at verdien lå i størrelsesorden 250-300 millioner kroner. Man har fått utført seksjonsbygging i Polen og disse blokkene ankom Flekkefjord på vårparten i år. I Flekkefjord har man forestått sandblåsing, grunning og maling med sammenstilling i skipsverftets oppvarmede industrihall utover året. Båten ble levert til avtalt tid.

Sjøsetting ble utført den 1. oktober og samme dag ble overbygget løftet på plass. Suksessivt videre ble baug mast, radar mast og skorstein installert samtidig med at innredningsarbeidene pågikk for fullt. Oppstart av hoved- og hjelpemotor ble foretatt tidlig i november. «Antares» avgikk på første prøvetur den 28. oktober med formål å måle fartøyets ytelse og generelle sjøegenskaper, testing av hastighet, manøvreringsevne, utstyr og sikkerhetsfunksjoner. På dette stadiet er representanter for verftet, rederiet og sertifiseringspersonell på plass.

Fremdriftsanlegget utgjøres av et dieselelektrisk maskineri bestående bl.a. av en 12-syl. Wärtsilä dieselmotor type 12V32 med ytelse 6600 kW koblet til et CCP propellanlegg med diam. 4000 mm, reduksjonsgir med PTO og én PTI på 1800 kW, samt flytende frekvensløsning. Hjelpemaskineriet består av 2 stk. Caterpillar 3512B som yter 1360 kW v/1800 o/min. Det er installert 1 stk. elektrisk drevet thruster akter på 960 kW og en forut på 1300 kW. På bakkdekket er to kraner montert, hhv. 5t/18m lastekran og en midskips kran med løftekapasitet på 4t/13m for bruk i sammenheng med fiskepumpen. RSW-anlegget består av to systemer hvert med kapasitet på 1200 kW. En vakuumpumpe betjener skipets to vakuumtanker, kompressorytelsen er på 4 x 64 kW. Om bord er det én MOB båt.

Hoveddata M/Tr. «Antares»:

Lengde o.a. …………………………………………. 75,40 m

Lengde p.p. …………………………………………. 67,20 m

Største bredde ……………………………………. 15,00 m

Dybde hd. ……………………………………………. 6,30 m

Dybde sh.d. ………………………………………….. 9,00 m

Dypg. lastet …………………………………………… 8,13 m

Fartøyets max. fart er oppgitt til 16 knop. Skipet er arrangert med innredning for 16 personer pluss hospital fasiliteter. Når det gjelder tankkapasiteter er følgende offentliggjort: RSW 2425 m3, brennolje 495,10 m3, ferskvann 59,80 m3 og vannballast 241,20 m3.