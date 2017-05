Den 3. desember 2016 tok Graeme Hart levering av sin andre norskproduserte yacht, M/S «Ulysses», bnr. 370, fra Kleven Verft i Ulsteinvik.

Tilbake i 2015 leverte Kleven første «Ulysses» (byggenr. 366) til Graeme Hart, New Zealand, og konsernsjef i Kleven, Ståle Rasmussen kommenterer det slik:

– Disse to skipene har blitt svært viktige referanser for oss i et nytt og spennende marked, og vi opplever stor oppmerksomhet rundt disse prosjektene, sier Rasmussen.

M/S «Ulysses» (II) har en lengde o.a. på 116 meter, mens 2015-skipet har lengde o.a. på 107 meter. Skroget ble sjøsatt lørdag 12. mars i år og partene opererte opprinnelig med levering i juli 2016.

Skipet har innredning for 116 personer, det er ikke opplyst noe om fordelingen mellom bekvemmeligheter for besetning og øvrige passasjerer. I det hele tatt er det svært sparsomt med opplysninger om skipet. Hun seiler under Cayman Islands flagg, er på 6700 GT og har IMO nr. 9770270.

Det spektakulære skipet avgikk verftet første helgen i desember med kurs for Tyskland og siste ferdigstilling der.

Skipet har typebetegnelsen MT 5006 MKII ESV (Exploration Support Vessel) fra Marin Teknikk og er spesielt utviklet for lange ekspedisjoner i røffe farvann.