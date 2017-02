M/S «Skansen»

Ålesundregionens Havnevesen overtok sin nye arbeidsbåt, «SKANSEN», den 1. april 2016 fra Maritime Partner. Fartøyet er av type Alusafe 1500 MPV (Multi purpose vessel) med lengde på 14,99 meter. Idunn Fløan Kjøsnes fikk æren av å være båtens gudmor.

Den hurtiggående arbeidsbåten vil bli brukt i hele havnevesenets område som omfatter de fire kommunene Ålesund, Sula, Giske og Haram. Båten overtar for “Skansen” som ble bygget i 1975.

Skroget er bygget i aluminium, og overbygget er i glassfiber-sandwich. Overbygget er fritt montert på egne dempere for å redusere støy og vibrasjoner fra maskinrommet.

Båtens sertifisering er utført av Vest Fartøyskontroll, og den er godkjent etter nye forskrifter for fartøy og oljevernberedskap, og videre er utrustet for å bistå brannvesenet i slukkearbeid og redningsdykking.

Havnekaptein Anders Bjørdal i Ålesundregionens Havnevesen uttalte i forbindelse med overleveringen: – Den nye båten vil dekke våre tradisjonelle behov. Med god stabilitet og ekstra slepekraft blir «SKANSEN» også en viktig del av vår beredskap, ikke minst i IUA Sunnmøres innsats mot akutt forurensning. I tillegg til å kunne utføre arbeid som kraning og sleping, utlegging av flytebrygger og lignende, er den hendig når man skal rydde i farleden, samt ved vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner.

Designet oppgis å være helt nytt, og båten er sertifisert for oljevern og har stor kapasitet for sleping av oljelenser. Utrustningen inkluderer vannkanon for brannslukking. Brannvesenet i Ålesund har en avtale om å bruke båten til øvelser 15 timer i året. I den forbindelse nevnes at fartøyet har plass til mye utstyr og har et stort bruksområde. Eksempelvis kan den minste brannbilen tas med ombord. Ifølge brannsjef i Ålesund Geir Thorsen: – At båten kan trekke lenser og er en ressurs ved redningsaksjoner til sjøs, dykking og lignende, er veldig bra.

Maskineri

Fremdriftssystemet består av 2 x Volvo D9 dieselmotorer som hver utvikler 425 hk. Maskineriet driver 2 x MJP300 Hybrid vannjet anlegg fra Marine Jet Power. En Panda 12000 PMS generator fra Nord West Marine produserer strøm ombord. Sleipner er leverandør av en SH240 baugthruster og hydraulikk.

Dekk

«SKANSEN» har stor lasteevne på dekk og med en hydraulisk styrt bauglem er det også lagt godt til rette for å benytte båten som transportplattform som kan frakte tungt utstyr som en ATV (all-terrain vehicle), brann- eller politibil til ellers utilgjengelige steder. Bauglemmen, som også kan fjernstyres fra broen, gjør det mulig med utlegging av oljelenser fra dekk.

På akterdekk er det plassert ytterligere en vinsj med ett tonns trekkkapasitet, samt slepekrok med fjernutløsning fra styreposisjonen på bro. Dekkskran er av type FASSI F50AFM, levert av Nord Kran, og ankervinsj er fra Mjosundet. Nils Petter Tenfjord har supplert arbeidsvinsj/nokk.

Brannpumpe er levert av Pompe Garbarino, og vannkanon kommer fra Consilium. Høytrykksspyler er supplert av HL Skjong, og fendersystem er fra Polyform. Libra-Plast har levert dører og luker, og ventilasjonsutstyr kommer fra Hellanor. I båtens redningsutstyr inngår Viking 12 DK redningsflåte, og Hansen Protection har stått for redningsdrakter av type SeaEco. Båten er oppmalt med malingssystem fra Jotun.

Innredning

Styrehuset er arrangert med et lite pantry og en sittegruppe med plass til seks personer. Det er totalt åtte sitteplasser, og skipperstoler er av type NorSap 800.

Innredningen er utført av Isowest. Industri og Skipselektro har utført elektroprosjektering og installasjon.

Navigasjons- og kommunikasjonsutstyret er levert av Marinelektronikk med leveranser fra Furuno og Sailor.

Hoveddata

Lengde o.a. ……………………………………………………………………….. 14,99 m

Bredde største ……………………………………………………………………… 4,90 m

Dypgående ………………………………………………………………………….. 0,90 m

Lettvekt ……………………………………………………………………………….15,9 t

Brennoljekap. ………………………………………………………………………… 800 l

Ferskvannskap. ………………………………………………………………………. 200 l