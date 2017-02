Det tredje og siste skipet i serien anchor handlere fra Vard Niteroi i Brasil, M/S «SKANDI PARATY», ble overtatt av Norskan Offshore Ltda 19. april 2016 som byggenummer PRO-33.

De to første skipene i serien var «Skandi Urca» og «Skandi Angra». Alle skipene er blitt levert sterkt forsinket fra verftet. Skipene er bygget etter Vard 2 11 design.

Etter overleveringen gikk skipet inn på et 4-års certeparti til Petrobras. Skipet er bygget til klasse i DNV GL med notasjonene ✠1A1, Supply vessel, Tug, Clean(Design), COMF(V-3), DK(+), DYNPOS(AUTR), E0, NAUT(OSV(T)), SF, TMON. Fartøyet fører brasiliansk flagg med Rio de Janeiro som registreringshavn.

Maskineri

Fremdriftsanlegget består av fire MAN Diesel & Turbo hovedmotorer, 2 x 8L32/40 hver med ytelse på 4000 kW og 2 x 9L32/40 hver på 4500 kW v/750 o/min. Disse driver to Scana Volda EACG TS 1250/PF700 propellanlegg via 2 x EACG TS 1250 reduksjonsgear av samme fabrikat.

Strømforsyningen besørges av to Caterpillar C32 hver på 940 ekW/1175 kVA, levert av Pon Power, samt 3 x ABB akselgeneratorer hver på 3100 kW. Nødgeneratorsettet består av CAT C9 motor og Leroy Somer generator.

Thrusterutrustningen kommer fra Brunvoll med 2 x AR 63 LNC 1650 azimuther hver på 860 kW og 2 x FU74 thrustere hver på 880 kW. Styremaskin er av RRM fabrikat.

Pumpeutrustningen er levert av PG Flow Soltutions, kompressorer er fra J.P. Sauer & Sohn og Westfalia, og RWO har stått for separatorer. Kjelutrustningen er fra Ulmatec Pyro, Alfa Laval har levert platekjølere og Brødrene Dahl har supplert ventiler. Brannalarm anlegget er fra Autronica Fire & Security.

Dekk

RRM har levert dekksmaskineri, inkludert vinsjutrustning, capstan, haikjeft, tauepinner, 250 tonn torpedo anchor handling, ankerspill og cargo rail kraner. Dekkskran er en Cargotec leveranse, og vindusleveransen er fra Bohamet. Ankerutrustningen er fra Sotra Anchor & Chain. Utvendige dører er levert av Libra-Plast og innvendige skyvedører er fra IMS. Luminell har supplert LED flomlys.

Redningsutstyret omfatter blant annet Viking redningsflåter og Weedo 700 MOB-båt fra Maritime Partner i MacGregor davit. Nybygget er oppmalt med International malingssystemer og med korrosjonsbeskyttlse fra Cathodic Protection.

Innredning

M/S «SKANDI PARATY» er arrangert med lugarkapasitet for 46 personer. Skipet er forberedt med hangar for mulig fremtidig installasjon av LARS og ROV. Møbelleveransene kommer fra Docenave og Ekornes Contract. Uson Marine har levert system for avfallshåndtering, og toalettanlegget er en Jets leveranse. Mare Safety har håndtert bysseleveranser.

Vard Electro har brokonsoller, hovedtavler, IAS og PMS. DP-anlegget er fra Kongsberg Maritime type Kpos DP-21. Blant det elektroniske utstyret er det installert Furuno X-band radar, Furuno S-band radar, 3 x Raytheon Anschütz Standard-22 gyrokompass, Furuno FE-700 ekkolodd, 2 x Furuno FM 8800 VHF, samt Helibeacon.