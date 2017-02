Byggenummer 823 fra Vard Søviknes, M/S «Skandi Açu», ble overlevert fra verftet til Joint Venture mellom DOF Subsea og Technip (eierselskap: TechDOF Brasil AS) den 8. januar 2016. DOF Management AS er manager for skipet. Skroget er bygget ved Vard Tulcea.

Kontraheringen av dette VARD 3 05 designet skjedde i august 2013 og dekket fire nybygg av typen Pipe Lay Support Vessels. Ordren ble beskrevet som den største i Vards historie med verdi på totalt ca. US$1,1 milliarder (den gangen NOK 6,5 milliarder – i dag adskillig mer).

I den forbindelse kan nevnes at GIEK har utstedt en långivergaranti på US$ 230,4 millioner i forbindelse med finansieringen av skipet, og garantien dekker lån fra Eksportkreditt Norge. Bakgrunnen for kontraheringen var rørleggingskontrakter med Petrobras, Brasil med varighet på åtte år med befrakters opsjon nye åtte år.

To av skipene bygges ved Vard Søviknes og de to andre ved Vard Promar i Brasil. Skipenes design (Brasilskipene Vard 3 16) var utviklet i samarbeid mellom Vard, Technip og DOF.

Fartøyet har siden januar ligget i Nederland ved Huismans verksted i Schiedam for installering av en omfattende topside-pakke. Skipet har rørleggingstårn med kapasitet på 650 tonn (de Brasil-bygde skipene har 300 t kapasitet). Videre er det karuseller under dekk på 2.500 tonn henholdsvis 1.500 tonn, og videre to work-class ROVer som kan operere på opptil 3.000 meters dyp.

Det andre skipet fra Søviknes er «Skandi Búzios», mens de to Brasil-skipene får navnene «Skandi Olinda» og «Skandi Recife».

M/S «Skandi Açu» fører NIS flagg og er bygget i henhold til DNV GL klasse ✠1A1, SPS, BIS, BWM(T), Clean(Design), COMF(C-3, V-3), DK(+), DYNPOS(AUTR), E0, HELDK(S, H), NAUT(AW,) Recyclable, SF. Register Information: ern(99,99,99,89).

Skipet har Bergen som registreringshavn.

Maskineri

Det dieselelektriske fremdriftssystemet omfatter 6 x B32:40L8 Bergen dieselmotorer hver med ytelse på 3840 og 3 x Rolls-Royce Contaz 35 propulsion azimuth thrustere hver på 3700 kW. Siemens har levert generatorer og transformatorer. Nødaggregatet er type Scania DI16.

Manøvreringsegenskapene forbedres ved hjelp av en ULE 255 FP azimuth thruster på 2000 kW og tre RRM TT 3300 AUX CP tunnel thrustere hver på 2400 kW. Max. fart ekskl. tårn er ca. 17,1 knop.

Sperre og TMC har levert kompressorer, og separatorer er fra GEA Westfalia. PG Flow Solutions har levert en omfattende pakke bestående av varmevekslere til hele kjølesystemet, BWT-systemet, ferskvannsgenerator, komplett pumpepakke for maskinrom samt high pressure test skid både for Umbilical testing og Flowline testing. Ventilasjonsanlegget er fra Vard Accommodation, og fryse-/kjølemaskineri kommer fra Nilsen Frys og Kjøl.

Maritim Motor har fremskaffet vibrasjonsdempere, og exhaust gas boiler er fra Ulmatec Pyro. Omvendt osmoseanlegg er en Enwa leveranse, og Wilhelmsen Ships Service har stått for Gas Central Ac/Ox (acetylene/oxygen). Flowmeter er levert av AM Instrumentering. Vanntåke branslukkingssystemet er fra Danfoss Semco.

Dekk

Blant de mange Huisman leveransene er VLS systemet, 2 x basket, subsea knuckle boom kran på 50 tonn og A&R vinsjer. Seaonics har også levert dekksmaskineri og kraner, og vinsjer er fra NDM.

Moonpool måler 7,2 x 9,1 meter. ROV systemet innbefatter 2 x A-rammer, 2 x ROV vinsjer og 2 x 3000 m heavy duty work class ROV type Triton XLX, 150 hp 3000 m, fra Forum Energy Technologies.

Helidekk har diam. på 22 m og er levert av Maritime Product. Vindusleveransen er fra Bohamet, og Undertun har levert gangveier, mens gangvei for karusell kommer fra Gurskøy. Fossen Shipping har supplert ankerutrustningen. Framo har stått for 2 x passive roll reduction tanks og et anti-heeling system med kapasitet på 15.000 m3/t. Utvendige dører er fra Libra-Plast og vanntette skyvedører fra IMS.

Malingssystemene kommer fra AkzoNobel’s International Paint, og katodisk beskyttelse er levert av Cathwell sammen med ICAF (impressed current anti fouling).

Redningsutstyret ombord omfatter blant annet 2 x Harding livbåter, 2 x Harding MOB-båter – begge leveranser med daviter – og Viking redningsflåter. Survitec har tatt seg av diverse nautisk- og sikkerhetsutstyr til fartøyet. Medi3 har håndtert leveransen av medisinsk utstyr.

Innredning

M/S «Skandi Açu» er innredet for 120 personer, og Vard Accommodation har utført innredningsarbeidene. Electrolux har levert vaskeriutstyr, Jets har tatt seg av toalettsystemet og compactor er fra Uson Marine. Elektroarbeidene er utført av Vard Electro som også har levert hoved- og nødtavler sammen med Siemens.

Fartøyet er utstyrt med Vards SeaQ brokonsoller og SeaQ Bridge Alert Management. DPII anlegget er fra Kongsberg Maritime.

Skipets P&I forsikring er plassert hos Assuranceforeningen GARD.

Hoveddata

Lengde o.a. ……………………………………………………………………… 146,00 m

Lengde b.p.p. …………………………………………………………………… 137,90 m

Bredde største …………………………………………………………………… 30,00 m

Dybde i riss …………………………………………………………………………13,00 m

Draft ……………………………………………………………………………….. 8,515 m

DW ………………………………………………………………………………….. ca. 10.800 t

GT ……………………………………………………………………………………. 18075

NT …………………………………………………………………………………….. 5423

Cargo deck area ………………………………………………………………..ca. 3.000 m2

Under deck storage ………………………………………………………………….. 4.000 t

IMO no. ……………………………………………………………………………… 9706449

Tankkapasiteten er ca. 2450 m3 fuel oil, ca. 1750 m3 ferskvann og ca. 12.260 m3 vannballast.