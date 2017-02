Siem Offshore Rederi AS overtok Cable Lay Vessel (CVL) M/S «SIEM AIMERY» fra Remontowa Shipbuilding SA i Polen som byggenummer B101/1/1 den 26. april 2016. Dåpen fant sted 27. april med fru Karin Nooljen Muck som gudmor.

Byggekontrakten for skipet ble inngått i april 2013, og kostprisen ble da oppgitt til US$ 85 millioner som den gangen tilsvarte NOK 484 millioner.

CLV «SIEM AIMERY» er bygget iht. Vard CLV 01design, og Remontowa Marine Design & Consulting har også bidratt i dette arbeidet. Fartøyet er bygget for installasjon og reparering av high voltage submarine cables. Hun er utstyrt med to Drammen Yard karuseller plassert lavt i fartøyets skrog og et hangar-basert kabeldekk. Siem Offshore Contractors har et langsiktig certeparti med Siem Offshore og er ansvarlig for operasjon av skipet.

Sammen med ovennevnte «Siem Moxie» skal skipet arbeide på Nordsee One Offshore Wind Farm de kommende månedene. Deretter starter oppdrag med kabelsystem på Veja Mate Offshore Wind Farm, German Bight.

Skipets maskineri utgjøres av fire hovedgeneratorer hver med ytelse på 1766 kW som gir kraft til to azimuth propulsion thrustere hver på 2200 kW, to tunnel thrustere hver på 1200 kW og en opptrekkbar thruster på 880 kW. Skipet har DP2 anlegg.

Nybygget er arrangert med lugarkapasitet for et mannskap på 60.

Fartøyet fører NIS flagg og er bygget i henhold til DNV GL regelverket med notasjoner 1A1, Cable laying vessel, SPS, BIS, Clean(Design), COMF(C-3, V-3), DYNPOS(AUTR), E0, NAUT(AW).

Hoveddata

Lengde o.a. ……………………………………………………………………….. 95,30 m

Lengde b.p.p. …………………………………………………………………….. 84,90 m

Bredde største …………………………………………………………………… 21,50 m

Dybde i riss ……………………………………………………………………….. 8,81 m

Draft scantl. ………………………………………………………………………… 7,20 m

Lastedekk ………………………………………………………………………….. 350 m2

Cable payload ………………………………………………………………………. 4.250 t

DW …………………………………………………………………………………. ca. 4.700 t

GT …………………………………………………………………………………….. 8530

NT …………………………………………………………………………………….. 2560

IMO nr………………………………………………………………………………..9694737

Tankene rommer 1200 m3 drivstoff, 650 m3 ferskvann og 2400 m3 vannballast.