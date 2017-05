Designet er en dedikert spyle-/arbeidsbåt med spylepumpe integrert i skroget. Fartøyet har stor kapasitet og er fleksibilitet med tanke på flere typer arbeidsoppgaver.

M/S «SAS Orion» er fartøy nr. 2 av designet HFMV W15x10 Hovland som Fitjar Mek. Verksted leverer til Servicebåt AS.

Rederiet skriver i en pressemelding at Servicebåt AS driver godt med tjenester rettet mot havbruksnæringen. Selv om det har vist seg utfordrende å få på plass langsiktige avtaler med oppdrettskundene, er alle fartøyene i full sving med ulike oppdrag. Nybåten «SAS Orion» gikk rett i arbeid med spyling av nøter ettersom det er høysesong for groe og nødvendig spyling i anleggene kreves.

– Alle fartøyene våre er enten helt nye eller bare noen få år gamle og de er alle godt utrustet med kraner, vinsjer, notspyleutstyr, ROV og ellers gode fasiliteter for mannskap om bord. Det er viktig med godt utrustede båter tilpasset de oppgavene kundene våre ønsker oss til, men det er minst like viktig å ha gode arbeidsforhold og godt utstyr for mannskapet om bord. Gode båter er bare nyttige med skikkelig godt og erfarent mannskap, presiserer styreleder i selskapet Mons-Ove Hauge. Han sier at rederiet er svært godt fornøyd med båtene som FMV leverer.

– Tett samarbeid med designer fra Heimli Ship Design og omtrent daglig dialog med verftet under hele produksjonen fra stålarbeid, via maling, utrustning og innredning med et verft rett i nabolaget har vært en suksess som vi ser frem til å fortsette med også til neste år, forteller Ståle Torsvik, daglig leder i Servicebåt AS.

Hoveddata

M/S «SAS Orion» har en lengde oa på 14,95 m, bredde 10 m og dypg. på 3,60 meter. Båten er sertifisert for Liten Kystfart og med et mannskap på fire personer. Farten er oppgitt til 10 knop. Hovedmotor er en Nogva/Scania DI13 70M med generatorsett Nogva Deere 4045DFM50 koblet opp mot Nogva gir HC-258 og Nogva propell N4-260-1125HS. Dekksutrustingen består av en Palfinger kran type PK65002, en PMH 20t vinsj og to PMH nokker hver 3 tonn. Spyleutstyret består av en MPI 5000 pumpe med 9-skivers RONC.