M/S «Rognkallen» levert fra Folla Maritime

Folla Maritime Service AS har overlevert nok et fartøy til Salmar Farming AS. Også denne gangen er det snakk om en FollaWork 35.

FollaWork 35 har thruster både i baugen og akter, og kan dermed snu på en femøring. Båten er 10,5 meter lang og 5 meter bred. Modellen er utrustet med en John Deere dieselmotor på 265 hk, kran på 6,5 tonn/meter og to capstaner. Servicefart er oppgitt til 10 knop. Det er Marin Design på Kolvereid som er konstruktør av designet.

Båttypen har enkelt skrog og skal brukes som lokalitetsbåt. Den er spesielt egnet til arbeid inne i oppdrettsanleggene. Fartøyet er verftets bygg nr. 62.

– Vi er stolte av at Salmar har valgt Folla Maritme Service også denne gangen. Salmar Farming AS er en våre største kunder, og vi har levert totalt åtte fartøyer til Salmar de siste årene, sier daglig leder Runar Brennvolleng i en pressemelding.

Folla Maritime Service AS i tillegg tre tilsvarende fartøyer under bygging.