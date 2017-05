Larsnes Mek. Verksted AS gjennomførte dåp og overlevering av sitt bnr. 56, brønnbåten «Ro North», på Skansekaia i Ålesund til rederiet Rostein AS lørdag den 12. november 2016. Samtidig feiret verftet sine første 35 år som en ledende aktør innen verftsnæringen i Norge.

Gudmor var Anne Iversen fra rederiet Rostein AS og hun knuste champagneflasken galant på første forsøk. Og smil var det også fra reder Odd Einar Sandøy som uttrykte stor glede over å kunne ta levering av nybygget i god tid i forhold til opprinnelig avtale. Verftsdirektør Jarle Gunnarstein var tydelig stolt over den nye brønnbåten, som han omtalte som en «sværing». Som for de andre båtene, er skroget til «Ro North» bygget ved Marine Projects i Gdansk, Polen.

Nummer tre av fire

M/S «Ro North» er det tredje fartøyet fra Larsnes i en serie på fire tilnærmet like fartøyer til Rostein AS. De to foregående var «Ro Arctic» (nov. 2014) og «Ro Server» (mai 2016), det fjerde fartøyet er «Ro West» som skal leveres i april 2017. Med «Ro North» har rederiet tre store brønnbåter som kan behandle laks miljøvennlig uten utslipp av annet enn oppvarmet vann. Båten gikk rett på langtidskontrakt for Marine Harvest.

Denne nye generasjonen fartøy avløser mer eller mindre øvrige fartøy i flåten med hensyn til lusefjerning og demonstrerer den innovasjonsevne og handlekraft som er i næringen til å løse biologiske utfordringer på en bærekraftig måte. Skipsdesignet og mange av løsningene om bord er et resultat av fem års utviklingsarbeid mellom rederiet og strategiske leverandører, skriver Rostein i en pressemelding. Rederiet nå har en flåte på tolv moderne brønnbåter.

Designet er fra Skipskompetanse som har levert komplett tegningspakke inkl. alt av produksjonsunderlag for stål og rør. Typebetegnelsen er SK-6000 DE II som innebærer at fartøyet har diesel-elektrisk fremdriftssystem levert fra Siemens og Yanmar. Anlegget består av to stk. fremdriftsmotorer, 1 x 1200 kW og 1 x 1800 kW samt et generatorsett bestående av fire stk. Yanmar dieselmotorer type 6EY22-AW, a 1300 kW. Videre er det installert Finnøy G70 FP reduksjonsgear med reduksjon 4,95:1 og Finnøy P85.300.4D propellanlegg i dyse FD 300×0,4 HS. Nødaggregat er type Nogva/Deere 6090AFM75.

Manøveregenskapene forbedres ved hjelp av 2 stk. Brunvoll 63 LTC tunnel thrustere hver på 600 kW. Styremaskinen er en SR 642 FCP med flapror FB-H 2330×3300, begge fra Rolls-Royce. Pumpeleveransene består bl.a. av 10 stk. for sjøvannssirkulasjon fra Itt Flygt Xylen; sensorpumper m.m. fra Vest Jet; slam- og lensepumper samt div. transferpumper fra Allweiler som også har levert hydroforanlegg. Startluftkompressorer er fra Sperre og Atlas Copco har levert kompressorer for arbeidsluft, lensevannseparator er fra Goltens/RWO. Ventilasjonsanlegget er fra Wangsmo og Vibratec har stått for eksosoppheng. Eksos- og pyrokjel samt sirkulasjonssystem for sanitær og teknisk vann er forestått av Ulmatec Pyro.

Anlegg for sjøvannsirkulasjon er fra Brødrene Dahl med automasjonssystem fra Normatic. Det er installert to anlegg for omvendt osmose type Norwater 360TPD. CJC filtre for rensing av diesel- og smøreolje er levert av Øwre-Johnsen. Vakuum toalettsystemet er fra Jets og Teamtec har levert forbrenningsanlegget. Kulde & Elektro har levert fryse- og kjøleaggregat. Kabel- og rørgjennomføringer er fra Roxtec.

Peilesystem tanker er fra Smart Automation. Laste-/lossesystemer samt behandlingssystem for ballastvann er fra MMC og UV generatorsystem, oksygen- og ozonanlegg er fra Sterner. Brannvarslingsanlegg er en leveranse fra Hareid Group med pumper fra Vest Jet og slukkesystem type Novec 1230 fra Nortronic.

Dekk

Bergen Hydraulic har levert fem Palfinger dekkskraner og hydraulikkaggregat samt en del systemer til skyveskott og luker. Adria Winch har forestått hydraulisk dekksmaskineri så som anker- og fortøyningsvinsjer, samt fire stk. 5t og én stk. 2t capstans. Kjetting og anker leveransen er fra Sotra Contracting med tre stk. 1920 kg ankere. Gangvei og losleider kommer fra Gurskøy. Utvendige dører er fra Libra-Plast. Bohamet har levert vinduer og lysventiler. Båten er oppmalt med malingsystemer fra Jotun og katodisk beskyttelse er fra Catwell. Generelt redningsutstyr inklusiv redningsdrakter er fra Viking Life Saving Equipment. Maritime Partner har levert en Springer MP741 MOB-båt, davit fra RedRock og Survitec har levert flåtene.

Innredning

Fartøyet er innredet for 14 personer. R&M Ship Interior har hatt innredningsarbeidet og innvendige skott er kledd med Norac paneler, samme firma har også levert dører i innredningen. Møbelleveransen kommer fra ShipNor og R&M Ship Interior, mens tre styrehusstoler er av type NorSap 1500. Bysseinnredningen er fra Mare Safety

Hareid Group har tatt seg av prosjektering og installasjon av elektro-systemene, mens det elektroniske utstyret er levert og montert av O. Øverland Elektro med blant annet Furuno FAR-2117BB/2137BB radarer, FR-700 ekkolodd, Sailor RT-4822 VHF GMDSS og Sailor RT-2048 VHF GMDSS, Anschütz gyrokompass og Bergen Nautik magnetisk kompass. Inter-com er fra Hareid Group.

Hoveddata «Ro North»:

Lengde oa ……………. 82,10 m

Lengde bpp …………… 77,60 m

Bredde ……………… 15,50 m

Dybde h.dk. ………….. 8,00 m

Dybde brønndekk ………… 6,00 m

IMO …….. 9794965

Fisketanker ………….. 3485 m3

Tankene har kapasitet for 311 m3 brennolje, ca. 100 m3 ferskvann og 300,5 m3 ballastvann. Bruttotonnasje er oppgitt til 3579 og dwt til 5500. Skipet er klasset til DNV GL +1A1, E0.