M/S «RAMFORM TETHYS» ble overtatt av Petroleum Geo-Services AS (eierselskap: PGS Titans AS) 16. mars 2016 fra Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Nagasaki Shipyard & Machinery Works i Japan som verftets byggenummer 2308. Dåpen foregikk 17. mars med Ingrid Gilberg fra PGS som gudmor.

Dette er skip nummer tre i serien på fire 5. generasjonsskip (“PGS Titan-Class”) og etterfølger «Ramform Titan» og «Ramform Atlas» som ble omtalt i Skipsrevyen nr. 4/2013 henholdsvis nr. 6/2013. Nå gjenstår ett skip, «Ramform Hyperion», som etter planen skal leveres i 1. kvartal 2017. Prisen for dagens nybygg oppgis til $285 millioner som er noe høyere enn tallet for «Ramform Titan» i sin tid.

Opprinnelig kontrakt for det som først het Ramform W-class, ble inngått i februar 2011 og var for to skip med opsjoner for ytterligere to. Disse opsjonene ble utøvet i oktober 2012.

PGS viser til markedsindikatorer som tilsier at seismic surveys vil fortsette utviklingen og bli større. Nettverket av slepeutstyr vil fortsette å bli bredere og lengre. Utviklingen drives av forbedring i “imaging” kvalitet og bredbånd data samt nye survey metoder.

Konseptdesign er ved Roar Ramde, grunndesign ble utført av Vard Design og detaljdesign var ved MHI. Arkitektene Tov Arne Svalestuen og Thilda Roseén-Lystrup fra Yran & Storbraathen ble benyttet i prosjektet og bidro i stor grad i design av overbygg og innredning.

Rederiet opplyser at de to første skipene i Ramform Titan-klassen har mer enn oppfylt forventningene som ble stilt dem, og særlig innen sikkerhet, effektivitet og produktivitet. M/S «RAMFORM TETHYS» og skip nr. 4 vil bli enda bedre grunnet mindre modifikasjoner av utstyrshåndteringen på akterdekket og økning i maskinerikraften til 26.400 kW fra 23.040 for de to første skipene.

Nybygget er, foruten å være det bredeste ved vannlinjen, også det kraftigste og mest effektive “marine seismic acquisition vessel” i verden.

Skipet er designet for fullt ut å kunne bruke PGS’ GeoStreamer acquisition teknologi. Bredden på hekken er 70 meter, eller 15 m bredere enn den nye Panama-kanalen. Skipet har 24 streamer reels med kapasitet på 12 km streamers per reel (16 side om side og ytterligere 8 i andre rekke). Dette gir skipet stor fleksibilitet og redundancy for høykapasitets konfigurasjoner.

Fartøyet kan ha over 6.000 tonn med drivstoff og utstyr ombord, og vil typisk slepe et nettverk med flere hundretusen sensorer over et 12 km2 stort område. Skipet kan ha 7,5 år mellom tørrdokkingene (mot vanligvis 5 år) og kan operere (endurance) i ca. 100 dager uten bunkring.

Ifølge rederiet vil «RAMFORM TETHYS» sette standarden for seismiske operasjoner for de neste 25 årene.

Dekk

Kongsberg Evotec har levert seismisk dekksutstyr med en omfattende pakke med hydraulisk utstyr for håndtering av lyttekabler, deflektorer og seismisk kilde.

Hatlapa har levert dekksmaskineri, ankervinsj og capstans, og gangveier kommer fra Gurskøy. Libra-Plast har stått for utvendige dører. Japanske Kiyomoto har levert anker. TTS Ships Equipment har levert kraner, og daviter er fra Vestdavit. Fortøyningsutstyr kommer fra Scanrope, og Norselight har supplert søkelys.

I redningsutstyret inngår 2×40 personers Fassmer livbåter, Brude MES SPS-system, 6-personers redningsbåt (eller 20 personer som tender) og 2 x Cleopatra 32 Surveyor arbeidsbåter. Nybygget er oppmalt av med Takata Quantum og tankcoating med Epomarine – levert av NKM, Japan.

Maskineri

ABB har levert komplett system for kraftdistribusjon og diesel-elektrisk fremdriftssystem også for dette skipet. Det innbefatter hovedtavler og startere, inkludert power management systemer, generatorer (6×4260 kW), transformatorer, frekvensomformere og motorer. Systemene vil bety pålitelig strømforsyning og energieffektiv fremdrift.

De seks hovedmotorene er av type Wärtsilä W8L32 med total ytelse på 26400 kW. De tre controllable pitch propellanleggene er type Wärtsilä 4E1095, hver med ytelse på 6000 kW. En retractable azimuth thruster er av type Brunvoll AR100LNC2600 på 2200 kW. Styremaskin er fra Hatlapa og ror fra Becker Marine Systems. Nødgenerator er av type Cummins KTA19. To kjeler er av type OVS2 fra Osaka Boiler MFG.

Pumpeutrustningen kommer fra Allweiler, kompressorer er fra Sperre og Tamrotor og seismikk kompressorer (3) er fra Nauman & Esser. Alfa Laval har levert separatorer og evaporator. Fryse-/kjølemaskineri er levert av Teknotherm, og AF Offshore Aeron Mollier har forestått ventilasjonsanlegget. Isoleringsarbeidene er utført av Rockwool. Brannvarslingsanlegget er levert av Consilium Nittan Marine.

Innredning

M/S «RAMFORM TETHYS» er innredet med paneler fra Staco og innredningsdører fra Nishi Nippon Metal. Ekornes har hatt møbelleveransen, vaskeriutstyr er fra Miele og bysseutstyr er av Beha fabrikat. Delitek har supplert comprimator, og toalettsystemet er en Jets leveranse. De elektriske installasjonene er utført av Mitsubishi HI, og intercom-anlegget er fra Ulstein COM.

Elektronikk

Brokonsoller er levert av Kongsberg Maritime, mens maskinromspulter er fra JRC og MFG Co. Ltd. EO-anlegget er en Høglund Marine Automation leveranse. Blant det elektroniske utstyret finner man radar fra Kongsberg Maritime og Sea-Hawk type SHN X9. Ekkolodd og magnetisk kompass er også fra Kongsberg Maritime, sonar fra Skipper, vaktmottaker fra Thrane & Thrane, Sperry gyrokompass, Simrad GPS navigator, Jotron Epirb og radiostasjonen er av Sailor fabrikat.

Mitsubishi Nagasakis ordrebok består vesentlig av LNG og LPG carriers i størrelsen 155.000, 165.000 og 180.000 cbm for LNGs vedkommende og 83.000 cbm for LPG’ene, men inneholder også et par cruiseskip og Ro-Ros i tillegg til siste PGS levering. Totalt er ordreboken på 23 skip på totalt 1,2 millioner dwt.

Sea-Hawk radar på Ramform Tethys

Ramform Tethy har installert Sea-Hawk’s SHN X9 radar for detektering av små mål som er vanskelig eller umulig å se på vanlig radar. Når det blir oppdaget fiskeredskaper eller andre ekko på radaren blir et av følge skipene sent frem for å undersøke hva det er som ligger i sjøen, og eventuelt fjerne det før selve seismikk skipet med kabler kommer frem. Radar blir også brukt for å få tidlig varsel om pirater. Sea-Hawk har glimrende referanser fra navigasjon i is, og den har også programvare for olje deteksjon.

Sea-Hawk SHN X9 – X12 Radar

Sea-Hawk har videreutviklet Radar til et høyere deteksjonsnivå enn hva som tidligere har vært mulig for navigasjons-radarer. Teknologien som blir brukt er å sette sammen to X-Band radarer med forskjellig polarisasjon til et komplett bilde.

Dette gir navigatøren informasjon om alle ekko på radarbildet samtidig med at bølgemønsteret rundt skipet vises. Det kan av og til være vanskelig å detektere et lite mål som beveger seg raskt, men bølgemønsteret dette målet lager vil allikevel komme frem på radarbildet.

Sea Hawk leverer også radere til Mega Yacht markedet, vedlagt foto av spesial modell til verft i Tyskland.

M/S «RAMFORM TETHYS» fører Bahamas flagg med Nassau som hjemstedshavn og er bygget til DNV GL klasse med notasjonene ✠1A1, SPS, BIS, Clean(Design), COMF(C-3, V-3), E0, HELDK, Ice(C), NAUT(OSV(A)), RP(+), TMON, VIBR.

Hoveddata

Lengde o.a. ……………………………………………………………. 104,21 m

L.b.p.p. ……………………………………………………………….. 96,30 m

Bredde største ……………………………………………………….. 70,00 m

Dybde i riss ………………………………………………………… 14,20 m

Draft ………………………………………………………………….. 6,90 m

GT …………………………………………………………………… ca. 20700

NT ……………………………………………………………………. 6192

DW ……………………………………………………………….. ca. 8.778 t

Streamers (antall) …………………………………………………. 24

IMO nr. ……………………………………………………….. 9676888

Tankkapasitetene er 6417 m3 fuel oil, 490 m3 ferskvann og 5634 m3 vannballast.