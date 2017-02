Fitjar Mek. Verksted overleverte sitt bnr. 218, M/S «Niklas» til Finnsnes Dykk & Anleggservice AS onsdag 22. juni 2016. Fartøyet er den hittil største båten FMV har bygget innenfor segmentet arbeidsbåt til oppdretts- og servicenæringen.

M/S «Niklas» er utrustet med topp moderne fasiliteter og er utstyrt med dekksmaskineri dimensjonert for å mestre tunge og utfordrende arbeidsoppgaver. Nybygget har dieselelektrisk maskineri for maksimalt å kunne utnytte strøm om bord, både til fremdrift og til arbeid med dekksutstyr. – Med dette prosjektet har vi sprengt nye grenser og innlemmet design og bygging av enskrogs arbeidsbåter i vår portefølje, forteller Jan Thore Josdal, ansvarlig innkjøper ved FMV.

Det har vært høyt fokus på alle installasjoner om bord og «Niklas» er således utstyrt med god navigasjons- og kommunikasjonsutrusting. Nybygget har blant annet posisjoneringsanlegg, flere kartsystemer for å kunne betjene alle kundegrupper, samt multistrålelodd og strømlogg for kartlegging av havbunnen.

– Skroget er bygget her i Norge, fra første sveis, forsikrer Josdal. – Men grunnet høy aktivitet ved FMV har vi måttet leie inn produksjonslokaler i Uskedalen for skrogbyggingen. Der er seksjonene bygget, sammensatt til ett skrog og oppmalt med systemer fra Jotun før slep til Fitjar for utrusting og ferdigstilling.

Finnsnes Dykk & Anleggservice er lokalisert på Finnsnes og driver med dykking og alt av undervannsarbeider. Kundekretsen inkluderer maskinentreprenører, kraftlag, kystverk og kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. Selskapet disponerer fire andre fartøyer i tillegg til «Niklas».

Hemili design

Designen er utført av Heimli ved Asbjørn Vik og har benevnelsen HFMV W26M ISDAHL-klassen. Fremdriftstypen er dieselelektrisk levert av Electro Automation Austevoll og består av 2 stk. Nogva/Scania DI13M generatorsett hver på 375 kW med Finnøy vripropellanlegg i dyse og Finnøy reduksjonsgear type 2G27-42F. Samme selskap har også levert det elektroniske manøversystemet. To stk. 185 kW tunnel thrustere er levert av PMH Nik. Haugrønning. Nødaggregatet er Nogva/Deere på 55 kW. Styremaskin og ror er levert av Scan Steering. Posisjoneringsanlegget er en Marine Technologies leveranse.

Pumpeutrustingen er levert av Allweiler og kompressorer fra Atlas Copco. Isolasjonen er utført med Rockwool, tankpeileanlegget er fra Beijer Electronics, mens Frontera Ventilasjon har tatt seg av ventilasjonsanlegg og vifter. Sanitæranlegget er en leveranse fra Jets. Brannvarslingsanlegget er fra Consilium Norway med et CO2 slokkeanlegg i maskinrom fra Alf Lea & Co Brannvern. Vinduer og lysventiler er fra Bohamet. Utvendige dører er fra Libra-Plast, belysning fra Glamox, lanterner fra Tranberg og søkelyskastere type Seematz fra O.S. Solhaug. Innredningspaneler, innvendige dører og møblement er levert av Lido Norway.

Det hydrauliske dekksmaskineriet består av 1 x 80t og 1 x 30t vinsjer i felles rammesytem fra MB Hydraulikk. Samme firma har også levert hydraulisk anlegg, ankervinsj, 3 x 3t capstans samt en 10t dekksvinsj. Haikjefter er fra Karmøy Winch. Bergen Hydraulic har levert 2 x Palfinger hydraulisk foldekran med rekkevidde hhv. 21,5 m og 20,5 meter. Anker og kjetting er leveranser fra Sotra Marine Produkter.

De elektriske installasjonene er utført av Vassnes Power og verftet selv. Bro-/maskinromskonsoller er fra Lido Marine, mens Electro Automation Austevoll har levert hovedtavle. Vico har forestått elektronisk leveranse som omfatter Furuno radarer, ekkologg, Olex kartsystem, Autonautic magnetisk kompass, Furuno GPS, Simrad autopilot, Sailor VHF, Tron nødpeilesendere og nødkommunikasjonssett. IAS er fra Beijer Electronics.

Hoveddata

Lengde oa …………….. 26,25 m

Lengde bpp ……………. 23,95

Bredde ………………… 11,60 m

Dypg. …………………..… 4,35 m

Besetn. ……………….. 6 pers.

IMO …………………. 9809241

Kapasitet for brennolje og ferskvann er 60 m3 hver, vannballast 65 m3 og kapasiteten for dekkslast er oppgitt til 200 tonn.