PROMEK AS på Smøla overleverte i november 2016 bygg 169 M/S «Kvænangstind» til Marine Harvest Norway AS region Nord. Båten stasjoneres ved landbase Dorras, Sørstraumen i Troms.

Fartøyet er en katamaran type PROCAT 1580 designet og bygget i sjøvannsbestandig aluminium av Promek AS. M/S «KVÆNANGSTIND» er utstyrt med to stk. Nogva Scania marine dieselmotorer som hver yter 450 hk påmontert Nogva reduksjonsgear HC – 258 og propellanlegg type firbladers vripropell, samt Nanni aggregat type QLS32T med ytelse 23,4 kW ved 1500 o/min. Fremdriftspakke og aggregat er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Sidepropell av type ST-45-50 er levert av Nic. Haugrønning AS.

Av hydraulisk utstyr er det montert en stasjonær kran type Amco Veba V950 FM med radiostyring levert av Truck Tek AS. Det er to capstaner om bord, hhv. på 3 og 7 tonn, 10 tonns vinsj, høytrykksspyler samt plateholder levert av Tenfjord Industrier AS. Trapper i skuteside for lett adkomst til og fra båt.

Styr-/dekkshus

Styrhuset er montert på gummi for å optimalisere innvendig støynivå. Oppvarming av styrhus og dekkshus er med MPC comfort-system med gulvvarme i styrhus, dekkshus og motorvarmer i samme system. Pantrybenk og oppvaskkum med kaldt og varmt vann samt kjøleskap. I dekkshus er det avdelt et rom med toalett samt vask.

Navigasjonspakken er av type Furuno og inneholder autopilot, kompass, multifunksjon kartmaskin, ekkolodd, GPS, radar etc. VHF, mobiltelefon, radio, brann- og vanninntrengingssentral med varsling til mobil er levert av Sandblost AS. Elektrisk installasjon er levert av Elektronor AS.

Redningsutstyret som består av 6-manns redningsflåte, livbøye, redningsdrakter og redningsvester levert av Survitec Norway AS.

Hoveddata:

Lengde over alt …………………….. 14,90 m

Bredde på spant ……………………. 8,00 m

Max nyttelast ………………………… 15 t

Brennoljetanker ……………………. 2×1500 l

Ferskvann ……………………………… 200 l

Fart ……………………………………….. 19 knop