M/S «Jin Zhu Hu» levert fra Brødrene Aa til Kina

Hurtigbåtverftet i Hyen, Brødrene Aa AS, er i støtet. Ikke bare er verftet verdensledende på skrogbygging i det sterke lettvekt materialet karbon, men man har også evnet designmessig å løfte det visuelle uttrykket til de tradisjonelle passasjerkatamaranene.

Administrerende direktør Tor Øyvin Aa har tidligere uttalt at aldri har verftet fått så stor oppmerksomhet som med levering av bnr. 283, det elektrifiserte og spektakulære miljøfyrtårnet M/S «Vision of The Fjords» tidligere i år. – Vi har bygget en rekke høyteknologiske og avanserte hurtiggående passasjerkatamaraner opp gjennom årene, men oppmerksomheten som ble «Vision of The Fjords» til del overgikk alt annet vi har opplevd, sa Aa i forbindelse med at båten fikk Skipsrevyens Ship of the Year 2016 pris i Hamburg.

Etterlengtet oppfølger

Med «Vision of The Fjords» klarte byggeverftet å kombinere innovativ fremdriftsteknologi med et avantgardistisk eksteriørdesign som gjør at fartøyet tiltrekker seg all oppmerksomhet der det ferdes. Nå har eierne av båten, det Oslo-baserte selskapet The Fjords, besluttet å bestille båt nummer to, og forventningene til ytterligere miljø- og teknologiinnovasjon er store. Dette fartøyet skal være leveringsklart i mars 2018, altså i god tid før turisttrykket sommeren 2018 slår inn.

Etter hva Skipsrevyen erfarer er det tale om et noe lengre skrogdesign som kan bære større batterivekt. Lengden vil også ha positiv innvirkning på lavere bølgedannelse som igjen er gunstig for minst mulig erosjon i strandsonen der den skal kjøre i verdensarvdestinasjonen Nærøyfjorden. Man arbeider også med å utvikle et forbedret ladesystem på landsiden for å redusere ladetiden under landligge.

Eierselskapet The Fjords

Dette er et selskap som ledes av Rolf A. Sandvik og som høster nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sin bevisste miljøstrategi. Men kontraheringen av oppfølgeren til «Vision of The Fjords» befester man sin ledende rolle som turistoperatør etter morgendagens krav og forventninger.

Filosofien er egentlig like enkel som den er selvsagt: Turister fra hele verden reiser til kaiene i Flåm og Gudvangen. Derfra ønsker de å se vakre, vestnorske fjordarmer – i deres øyne rene naturopplevelser, og da skal de også befraktes av de meste miljøvennlige båtene som er tilgjengelige!

Kort og godt: Vestlandske naturopplevelser sett fra båter bygget på Vestlandet.

Om å selge sand i Sahara

Men før det skal Brødrene Aa AS fortsette å «selge sand i Sahara». Det er nemlig ikke hverdagskost for vesteuropeiske verft å bygge båter for fastlands-Kina.

Først ut var bnr. 284, en etter Aa-standard konvensjonell karbonbygget hurtigbåt med kapasitet for 270 passasjerer. Denne ble skipet fra Hyen siste uken i november og etterfølges ultimo januar 2017 av bnr. 285.

Lengde/bredde på disse er 40,80/10.80 meter hver med 2 stk. MTU 16V2000 M72 dieselmotorer á 1440 kW v/2100 o/min. koblet til det nye vannjet-anlegget S63-4 fra Rolls-Royce.

På prøvetur oppnådde fartøyet en maks. fart på 35 knop. Båtene er bestilt av, og opereres av, Guangzhou Panyu Lianhuashan Port Passenger Transport Co., Ltd.

Skroglinjene er velkjente og baserer seg på de tidligere leverte «Krilo Carbo», «Terningen» og «Tyrhaug». Det særegne med Kina-båtene er at de er de første med verftets nye eksteriørdesign utviklet i et samarbeid mellom verftet og Hareide Design.

Innredningen er delikat og moderne med komfortable stoler levert av West Mekan og store vindusflater for godt utsyn. Flytende dørk reduserer støynivået betraktelig og på prøveturene målte man behagelige 66 desibel i salongen på hoveddekk og 59 desibel i øvre salong.

Verftet videre

I ordreboken har Brødrene Aa tre båter for levering første halvår 2017. Dette er bnr. 286, 287 og 288, alle for Boreal Transport Nord, men med ulike lengder og kapasiteter. Bn.r 286 og 288 får lengde oa på 23,90 meter og passasjerkapasitet på 147, mens bnr. 287 får lengde oa på 29,90 meter og pax.kap. på 199.