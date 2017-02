M/S «Jenny»

Wenberg Fiskeoppdrett AS, Skysselvika overtok katamaranen «JENNY» fra Moen Marin AS, Kolvereid den 4. mai 2015 som byggenummer 141.

Wenberg Fiskeoppdretts lokaliteter innenfor Saltstraumen – verdens sterkeste malstrøm – sies å være unike i oppdrettssammenheng. I tillegg til den gode vannutskiftingen er det høyt ferskvannsinnhold som fører til at lakselus ikke overlever i fjorden. «JENNY» skal inn i den miljøvennlige driften til Salten-selskapet.

Båten er av type NabCat 1350 og er bygget i aluminium i henhold til DNV Nordisk båtstandard. Fartøyet leveres med helisolert maskinrom, helkledde innvendinge rekker og helsveisede spant.

Skroget er bygget i Sibenik, Kroatia ved NCP Grupa D.O.O. som byggenummer 145.

Maskineri

Fremdriften besørges av to John Deere dieselmotorer som hver utvikler 375 hk og får fartøyet opp i 13-15 knops fart (uten last). Motorene er koblet til Twin Disc gear og Sleipner baugpropell. Strømforsyningen besørges av et aggregat på 15 kW. Maskinrommet er utstyrt med inergen brannslukkingsapparat.

Dekk

En Palfinger på 32 t/m er montert på dekk, samt to capstans på 3 tonn henholdsvis 5 tonn. Katamaranen er utstyrt med to redningsflåter. Navigasjonsutstyret