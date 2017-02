M/S «GRAND CANYON III» ble overtatt av Grand Canyon 3 KS med Volstad Management AS som manager fra Myklebust Verft 2. mai 2016 som byggenummer 377. Dette er et søsterskip av «Grand Canyon» (2012) og «Grand Canyon II» (2015) – begge omtalt i Skipsrevyen.

Skipet er av ST-259 CD design fra Skipsteknisk, og skroget er bygget ved Daewoo-Mangalia Heavy Ind. i Romania. Trond Volstad i Volstad Management opplyser til Skipsrevyen at «Grand Canyon III» er på langtidskontrakt med Canyon Offshore (Helix), slik som «Grand Canyon II», men at skipet per medio juli ligger i Ålesund i påvente av oppdrag. Han opplyser videre at dåp er planlagt til tidlig på høsten.

Opprinnelig ble skipet kontrahert for bygging ved Bergen Group Fosen som bnr. 91. Prisen for søsterskipet «II», ble i sin tid oppgitt til vel 800 millioner kroner. I mars 2014 kom meldingen om at Bergen Group ønsket å redusere konsernets engasjement innenfor skipsbygging, og at en avtale var inngått om salg av de to gjenværende Volstad-skipsbyggingsprosjektene til verftskonsernet Kleven. Volstad Subsea opplyste at utrustningen ville finne sted ved Myklebust Verft, og nybyggenes nye byggenumre ville bli 376 (II) og 377 (III).

Skipet er søsterskip av «Grand Canyon» som ble levert i oktober 2012 fra Bergen Group Fosen og «Grand Canyon II» som ble levert fra Myklebust i april 2015. Nybygget beskrives som Construction/ROV/IRM Vessel spesielt designet for operasjoner under vanskelige værforhold. Skipet er utstyrt med 2 x WROV systemer, og kan sjøsette opptil fem ROV’er samtidig. Videre har fartøyet en 250 tonns AHC kran og dekksareal på 1650 m2. Skipet er utstyrt med et karusell lay-system under dekk.

M/S «GRAND CANYON III» er bygget til klasse i DNV GL med notasjonene ✠1A1, ICE-1C, SPS, COMF-V(3)C(3), HELDK-SH, CRANE, E0, DYNPOS-AUTRO, NAUT-OSV(A), CLEAN DESIGN, DK(+), BIS, TMON. Skipet seiler under Panama flagg.

Maskineri

Norwegian Electric Systems har levert DE systemet med 6 x NES generatorer hver på 3450 kVA, 4 x elektromotorer, Quadro Drive frekvensomformere, 6 x thruster motorer, hovedtavler, nødtavler, ROV tavler og transformatorer.

De seks dieselmotorene er av Wärtsilä fabrikat, type 6L32 hver med ytelse på 2880 kW, og de to Wärtsilä fremdriftspropellene er type E1000 med to reduksjonsgear Wärtsilä TCH240. Nødaggregatet drives av en Mitsubishi SR-MPTA motor på 595 kW, levert av Gas & Diesel Power.

Styremaskin er type Tenfjord som betjener Becker ror. Thrusterutrustningen fra Wärtsilä består av seks CT 275 enheter hver på 2000 kW – to er montert akter og fire forut. Bunkersforbruket oppgis til 25 m3/d i DP modus og 3,5 m3/d ved kai. Max. speed ved 6,0 m draft er ca. 16 knop.

Pumpeutrustningen er fra PG Flow Solutions, både Sperre og Tamrotor har levert kompressorer og separatorer kommer fra Alfa Laval. Sistnevnte har også stått for kjelutrustningen sammen med Peder Halvorsen. Yara har supplert SCR system for NOx reduksjon.

Ventilasjonsanlegget er en Novenco leveranse, og vannbehandlingssystem kommer fra Norsk Atlas. BWTS er leveranse fra Havyard MMC. PipeCon har levert vibrasjonsdempere og deler av exhaustsystemet. Framo har supplert anti-heeling systemet, og fryse-/kjølesystemet kommer fra Nilsen Frys & Kjøl. Omvendt osmosesystem kommer fra Enwa, og Meson har supplert ventilsystem. Isoleringsarbeidet er utført med Glava av Isopartner. Brannsikkerheten ombord ivaretas av brannslukkingssystem fra Marioff.

Dekk

250 tonns AHC offshore kranen er levert av Cargotec og er av type MacGregor, og en 15t offshore kran er fra samme leverandør. En service kran på 2t/18m er av Palfinger fabrikat. Helidekk er levert av Marine Aluminium og kan ta imot Sikorsky S-92 helikopter. Hatlapa har forestått dekksmaskineri leveranser, og hangardører er fra TTS Ships Equipment.

Coastdesign ha levert lastecomputer. Skipets vinduer kommer fra Bohamet, vanntette skyvedører er fra IMS og Libra-Plast har levert utvendige dører. Fossen Shipping har forestått fartøyets ankerutrustning, og gangvei er fra Undertun. Noreq har levert Yokohama fendere. Westing har levert malingssystemene, og overflatearbeidet er utført av Nordkjemi. ICCP er utført med Cathwell produkter. Redningsutstyret er reders leveranse, og MOB-båt er fra Maritime Partner i davit fra Cargotec.

Innredning

Skipet er innredet for 104 personer. Innredningsarbeidene er utført med Norac paneler, inkludert i våtrom og Meta produkter. Styrehusstoler kommer fra NorSap, og Hjellegjerde, VAD og Ekornes har alle levert møbler. Vaskeri- og bysseutstyr er av Beha fabrikat. Incinerator er fra Teamtec, og compactor er type DT-500 MC fra Delitek.

DP-anlegget er levert av Kongsberg Maritime, og navigasjons- og kommunikasjonsutstyret kommer fra Vard Electro. Hareid Group har utført installasjon av skipets elektriske systemer. Høglund Marine Atuomasjon har levert integrert automasjonssystem til nybygget.

Nybygget er P&I forsikret hos Gard. Ugland Construction har vært involvert i mobilisering/de-mobilisering.

Hoveddata

Lengde o.a. ………………………………………………………….. 127,75 m

Lengde b.p.p. ………………………………………………………… 114,60 m

Bredde p.sp. ………………………………………………………….. 25,00 m

Dybde i riss h.dk. ……………………………………………………. 10, 80

DW ……………………………………………………………………. ca. 7.500 t

Draft max …………………………………………………………….. 7,50 m

Dekksareal …………………………………………………………….1650 m2

GT ……………………………………………………………………… 12433

NT ……………………………………………………………………….. 3733

IMO nr. ……………………………………………………………….. 9695963

Tankkapasitet er (alle tall “cirka”) 2000 m3 fuel oil, 310 m3 pot water, 950 m3 teknisk vann og 4000 m3 vannballast.