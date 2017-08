Møter trafikkvekst med katamaran på 109 meter

Av Vidar Alfarnes

Trafikken fra Kontinentet mot norske fjorder og fjell slår alle rekorder. Fjord Line tar konsekvensen av den eventyrlige utviklingen, og har bestilt en 109 meter stor katamaran hos Austal Ships Pty Ltd i Australia.

Glemt er vårens maskinhavari på HSC Fjord Cat, som resulterte i at 37 000 passasjerer fikk turene sine kansellert eller ombooket. Nå gleder Rickard Ternblom seg over en solid avslutning på sommersesongen, og han ser definitivt frem mot 2020 da den nye katamaranen skal inn i ruta mellom Kristiansand og Hirtshals.

– Dette er en ny milepæl i Fjord Lines utvikling. Vi har lyktes meget godt på ruten de siste årene, og er strålende fornøyde med å ha bestilt et nytt skip.

Nesten som fly

Med den nye katamaranen på plass kommer kapasiteten både med passasjerer og biler til å bli doblet. Uten at det vil gå på bekostning av farten.

– Vi skal fremdeles gjøre turen unna på to timer og et kvarter. Med 40 knop er det så nær en flytur man kan komme, der man fremdeles har kontakt med Moder Jord, smiler den svenske konsernsjefen hos Fjord Line. Som også blir i ekstra godt humør av den stadig økende trafikken fra sør.

Vestlandet drar

– Vi har opplevd en solid trafikkvekst tre år på rad. Selv om det også er en fin økning av norske passasjerer, er det helt klart Kontinentet som drar opp tallene. Med Tyskland og Nederland som de klart største. Det virker på oss som om det ikke er noe metningspunkt når det kommer til ønske om å få oppleve norsk natur generelt, og Vestlandet med sine fjorder og fjell spesielt. Noe jeg selvsagt er svært glad for.

En ny tid

Det australske verftet Austal Ships Pty Ltd har fått oppdraget med å bygge skipet, som vil representere en ny teknologisk standard og gi klare miljømessige gevinster på ruten når det står klart til sommersesongen 2020.

– I utviklingsfasen har blant annet komfort vært viktig for oss. Den nye katamaranen skal være et komfortabelt og behagelig reisealternativ, samtidig som den skal være raskeste reisevei mellom Norge og Danmark, forteller Ternblom, som også understreker at investeringen vil gjøre Fjord Line til en aktør i fraktmarkedet på strekningen.

Det nye skipet bygges med kapasitet til 1.200 passasjerer og over 400 biler. Butikken om bord blir dobbelt så stor, med dertil større og bredere utvalg. Gjestene vil kunne velge mellom tre spennende matkonsepter på overfarten.

– Skipet blir lyst og luftig med en tydelig skandinavisk profil på innredningen. Barn og barnefamilier får også sin egen avdeling hvor de kan boltre seg. Dette blir et helt nytt fergekonsept i det norske og danske markedet, sier Ternblom.

Nummer to

Fjord Line vil fram mot sommersesongen 2020 investere i dagens katamaran, HSC Fjord Cat, for å sørge for et fortsatt konkurransedyktig produkt på linjen over Skagerrak.

– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle alle våre produkter fra Bergen, Stavanger, Kristiansand, Langesund og Sandefjord. Det innebærer også oppgraderinger på dagens skip, sier Ternblom.

Fra 2014 til 2016 vokste Fjord Line med 26.000 passasjerer og 7.400 biler på ruten mellom Kristiansand og Hirtshals. I 2016 fraktet rederiet 213.000 passasjerer på ruten, fordelt på 576 seilinger.

Fjord Line vil få katamaran nummer to av det nye konseptet på 109 meter. Nummer én skal levers til danske Mols Linien i 2019. De ytre målene vil være helt like, men den danske utgaven får noe mindre passasjerkapasitet. (1006 mot 1200).

Teknisk informasjon om skipet (HSC Fjord Cat i parentes)

Lengde 109m (91m)

Bredde 30,5m (26m)

Dybde under vannlinjen 3,8m (3,8m)

Maks passasjerer 1.200 (676)

Maks antall biler 410 (200)

Frakt >500LM (lane meters) (0 m)

Fart 40 knop (40 knop)

Overfartstid 2h15min (2h 15min)