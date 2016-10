Moen: Nybygg for mer enn 300 mill.

Moen Marin AS vil i år få en omsetning på vel 300 millioner kroner fra skipsbygging. I tillegg kommer 100 million fra salg av annet utstyr.

Daglig leder Terje Andreassen sier til kyst.no at både omsetning og resultat blir bedre i år enn i fjor da omsetningen passerte 210 millioner kroner og resultatet landet på 13,6 millioner kroner.

– Det blir minst like bra i år, og vi har forventninger om at dette vil holde seg også neste år, sier han og legger til at de estimerer at omsetningen passerer 300 millioner kroner i 2016.

Siden firmaet begynte med skipsbygging i 2008 er byggeserien kommet til bygg nummer 100 og totalt i Moen sin historie 175 båter. En imponerende liste med fartøy i mange kategorier og størrelser. Selskapet produserer i tillegg presenninger til avlusing, , Skamik-lusespyler, arbeidsflåter og lukesystemer til flåter til oppdrettsnæringen m.m. Mesteparten av fartøyene bygges for oppdrettsnæringen der arbeidsbåter utgjør den største gruppen av fartøy.

Kanskje mer i Norge

Moen Marin AS bygger fartøyene i Norge, Kroatia, Polen og Kina, og ifølge Andreassen er det kvaliteten på det ferdige produktet som avgjør hvor kontraktene havner.

– I år bygger vi fire av i alt 24 fartøy i Norge, sier han til kyst.no.

Hvorvidt det er aktuelt å utnytte ledig verftskapasitet i Norge til å bygge flere fartøy her i landet i fremtiden, svarer han:

– Vårt fokus er å bygge der vi, basert på en totalvurdering, får best kvalitet i forhold til tilgjengelig kapasitet og pris, enten det er i Norge eller i andre land. Vi er opptatt av at skipsingeniørene og de maritime miljøene vi bruker skal være de beste, sier han.

Moen Marin AS har 12 fast ansatte.