Moen Marin leverer fire NabCat-fartøy til Lerøy Midt

Lerøy Midt har oppgradert flåten med fire NabCat-fartøy fra Moen Marin, opplyses det i en pressemelding.

De fire NabCat-båtene, bnr. 168, 169, 177 og 178, som alle måler 13,5 ganger 7,5 meter, settes i arbeid ved Lerøy Midts lokaliteter i Midt-Norge. Med 57 konsesjoner og en betydelig videreforedlingskapasitet er Lerøy Midt blant de største matfiskprodusentene i Norge.

– De ulike operasjonene stiller krav til kvalitet og praktiske og fleksible løsninger. En oppdatert flåte bidrar til effektivitet i drift, samtidig som det er viktig for oss å ha trygge og komfortable fasiliteter for de som jobber om bord på båtene. Moen Marin har en solid posisjon i markedet, og vi ser fram til å ta i bruk fire nye Moen-båter, sier Jøran Skar i Lerøy Midt i pressemeldingen.

I likhet med de andre båtene i NabCat-serien kan Lerøy Midts nyanskaffelser skilte med et stort og godt arbeidsdekk, som blant annet inkluderer en radiostyrt Palfingerkran på solide 32 tonnmeter. Nybyggene er levert med motoreffekt på 760 HK. Det, i kombinasjon med Nogva-gir, vribart propellanlegg, samt Sleipner baugpropell gir kraft, presisjon og fleksibilitet.



Hoveddata:

Lengde: 13,50 meter

Bredde: 7,50 meter

Drivstofftanker: 4m3

Ferskvannstank: 2m3

Motor: 2 x 380 hk Nogva Scania

Gir: 2 x Nogva HC168

Propellanlegg: 2 x Nogva 4 bladet vribart anlegg

Baugthruster: PMH ST-45-50, 50hk

Generator: 24 kW Nanni QLS32

Kran: Palfinger 32002(M)E

Capstaner: Rapp Hydema 3T og 5T

Navigasjon: Navy Rørvik, Simrad

Fart: ca. 15 knop

NabCatene er også utrustet med et tre-fas aggregat med en effekt på 24 kW, systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vanninntrenging, Inergen brannslukking i maskinrom og to redningsflåter.