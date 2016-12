Moen Marin: Årets andre leveranse til AquaGen

For andre gang i år leverer Moen Marin AS nytt servicefartøy til AquaGen, et selskap som driver genetisk forskning og produksjon av rogn av atlantisk laks og regnbueørret.

I år har Moen Marin levert to fartøyer, en NabCat 1498 tidligere i høst – og nå en NabWork 1065, bygget av Moen Marin Service AS på Kolvereid.

Dagens leveranse, byggenummer 159 måler 10,65×5 meter. Ettskrogeren er det minste i selskapets portefølje av stabile og sikre arbeids- og servicefartøyer til havbruksnæringen.

Under dekk sørger 265 John Deere-hester for fremdriften. Nogva gir og vridbart propellanlegg og sidepropellere fra Sleipner sikrer både kraft og fleksibilitet til røffe farvann. På dekk er fartøyet utrustet med en radiostyrt Palfinger-kran med en kapasitet på inntil 7,4 tonnmeter, samt tre- og ett-tonns nokker.

Navigasjonspakken leveres av Furuno, og inkluderer radar og kartplotter med integrert GPS, VHF, ekkolodd og autopilot.