Milliard-yacht passerer Kristiansand

Superyachten «Sailing Yacht A», forlot nylig Nobiskrug-verftet i Kiel, og passerer i dag Kristiansand på vei til sin nye eier, den russiske milliardæren Andrey Igorevich Melnichenko.

Den iøyenfallende båten er designet av Philippe Starck og de nederlandske skipsdesignerne Dykstra & Partners er 142, 8 meter lang og er 12,600 bruttotonn.

Yachten som har Nobiskrugs byggenummer 787 ble kontrahert i mars 2011, og sjøsatt i 2015.

Byggeverftet skriver i en pressemelding at hovedmasten på båten rager 100 meter over vannlinjen, og er en av de mest avanserte seil-assisterte motoryachtene som noen gang er bygget. Britiske Magma Structures har i følge The Telegraph bygget mastene i karbon.

Fartøyet kostet i følge Lindesnes Avis Melnichenko 2,7milliarder, og fremdriften besørges av 3600 HK dieselmotorer, eventuelt to tilsvarende elektriske når båten ikke holder toppfart. Toppfarten er på om lag 21 knop, marsjfarten er på 16 knop.