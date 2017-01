Milliard-kontrakt til VARD

Det er hett i cruise ekspedisjonsskips markedet for tiden. I dag har VARD signert et LOI (Letter of Intent) med en pt hemmelig kunde.

Kunden skal etter hva vi erfarer være et internasjonalt cruise rederi og kontraktsverdien på dette skipet skal være i størrelsesorden 1 milliard kroner.

VARD opplyser i en børsmelding at skipskonseptet er utviklet i nært samarbeid med kunden. Lengden blir ca. 145 meter med 20 meters bredde og innredning for 220 passasjerer – vi snakker altså om ypperste luksus for et lite, men kresent publikum.

Skroget skal bygges ved Vard sitt verft i Tulcea i Romania med levering fra ett av VARDs norske verft i 2019.

For å materialisere LOIen i en fast kontrakt, er det mange forbehold som må innfris – blant annet finansiering. Intensjonen mellom partene er å ha dette på plass i løpet av 1. kvartal i år.